Матч «Ворскла» - «Арсенал» відбудеться у Києві. Можливо, навіть без глядачів



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У полтавському клубі очікують на остаточне рішення

Попри всі намагання футбольного клубу «Ворскла» провести матч із «Арсеналом» у Полтаві, УЄФА відстояв своє рішення.

Про це повідомляє офіційний сайт полтавської команди.

І гра таки відбудеться у Києві 29 листопада о 19:55.

«Враховуючи аж надто стислі терміни організації відповідального матчу, футбольний клуб «Ворскла» звернувся до УЄФА й адміністрації НСК «Олімпійський» у повній мірі сприяти безпечному проведенню даної гри», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

«Рішення щодо проведення гри з уболівальниками чи за порожніх трибун оголосять після 21-ої години. Чекаємо і ми», - додається.

Окрім того, зазначається, що механізм повернення квитків наразі розробляється менеджерами клубу.

«Інформацію з цього приводу буде надано невдовзі», - підсумовується у зверненні.

Нагадаємо, «Ворскла» вирушила автобусом до Києва на матч з лондонським «Арсеналом».

Раніше УЄФА повідомив, що таке рішення було прийнято по причині запровадження в деяких регіонах України воєнного стану.