Ліга Європи. «Ворскла» - «Арсенал» - 0:3. Полтавський клуб достроково вилетів з розіграшу турніру

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Ремзі з пенальті забив другий гол Фото: ua-football

Підопічні Василя Сачка в Києві розгромно програли «Арсеналу»

Матч, який повинен був стати справжнім святом для полтавських уболівальників, зірвався. «Ворскла» готувалася прийняти «Арсенал» на своєму полі в Полтаві, однак УЄФА вирішив внести свої корективи, перенісши зустріч до Києва. Своє рішення в УЄФА мотивували воєнним станом в прикордонних областях України. Спочатку «Арсенал» планував прилетіти до Харкова, а потім добиратися автобусом до Полтави, але потім на сайті УЄФА з'явилася інформація про перенесення поєдинку на НСК «Олімпійський».

І хоч в Полтавській області військовий стан введено не було, чиновники УЄФА вирішили перестрахуватися. Що стосується результатів команд в цьому розіграші Ліги Європи, то вони помітно відрізняються. Якщо «Арсенал» вже вирішив питання з виходом у плей-офф, то у «Ворскли» їх практично немає. Лондонський клуб розумів положення справ і відправив в Україну майже резервний склад, втім, і це не допомогло підопічним Василя Сачка здобути бодай нічию.

Полтавський клуб розпочав матч доволі бадьоро, доволі непогано атакував і тримався з лондонським грандом на рівних. На третій хвилині матчу Коломоєць з-під захисника пробив вище воріт Чеха. Втім, вже на 13-й хвилині колектив з Полтави пропустив швидкий гол: Нкетіа на швидкості увірвався у карний Шуста, обіграв двох захисників і готовий був пробивати по воротах, але Артур в підкаті вибив м'яч точно на ногу Сміту-Роу, який без проблем відправив сферу у порожні ворота.

Гол явно психологічно вплинув на «Ворсклу», яка вже не була такою активною на половині поля суперника. Суперник ще більше почав насідати на ворота українського клубу, завдавши кілька гострих ударів. А на 27-й хвилині Пердута у власному карному порушив правила проти Ремзі. Арбітр вказав на точку і сам постраждалий без проблем реалізував пенальті.

На жаль, деморалізована команда Сачка не дотягнула до такої потрібної перерви і на 41-й хвилині пропустила третій гол: Віллкок отримав м'яч на половині поля суперника, пройшов до карного і на техніку пробив в дальній нижній кут з-під захисника. Як не намагався Шуст, виручити свою команду не зумів - 3:0. Під завершення тайму Коломоєць міг скоротити рахунок, але пробив точно в руки Чеху.

Перша половина другого тайму також пройшла під диктовку лондонського клубу. Суперник відверто вибачав полтавський клуб, не реалізувавши кілька класних моментів. На 65-й хвилині м'яч вчетверте побував у сітці воріт Шуста, але Сміт-Роу забив з офсайду, тому арбітр гол не зарахував.

Розуміючи, що втрачати вже нічого, «Ворскла» почала грати більш відкрито і більше приділяла уваги атаці. На 70-й хвилині Пердута міг засмутити англійський клуб, але його удар після серії рикошетів Чех парирував. Через чотири хвилини свою майстерність вже продемонстрував Шуст, який парирував небезпечний постріл від Гендузі. У полтавського клубу можна ще згадати згаяний момент у виконанні Кане, але він так і не зміг нанести акцентовано удару після класного пострілу з флангу. Не зміг вже у доданий час засмутити Чеха Карека, який трохи не докрутив сферу у дальній кут воріт лондонського клубу.

Після цієї поразки «Ворскла», залишившись з 3 балами, втратила шанси на вихід в плей-офф Ліги Європи.

Ліга Європи з футболу

Матч 5-го туру

«Ворскла» (Україна) - «Арсенал» (Англія) 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - Сміт-Роу (11), 0:2 - Ремзі (27), 0:3 - Віллок (41)

«Ворскла»: Шуст, Артур, Чеснаков, Даллку, Пердута, Ребенок, Сапай (Карека, 36), Скляр, Шарпар , Кулач (Кане, 71), Коломоєць

«Арсенал»: Чех, Мейтленд-Найлс, Холдінг (Медлі, 60), Дженкінсон, Ліхтштайнер, Ельнені, Ремзі (Сака, 68), Гендузі (Гілмор, 76), Сміт-Роу, Нкетіа, Віллкок

Попередження: Скляр (29), Шарпар (32), Холдінг (53), Коломоєць (72)