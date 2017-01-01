У загальному заліку Кубка світу з біатлону кращим серед українців залишився Прима
- Сьогодні, 14:31
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У Кубка націй Україна замикає топ-10
У загальному заліку Кубка світу з біатлону француз Мартен Фуркад зберіг першу позицію.
Кращий з українців - як і раніше Артем Прима (35-й), проте вже після гонки переслідування його може обійти Дмитро Підручний, відстає від партнера по команді на 6 очок.
У Кубку націй чоловіча збірна України замикає топ-10.
Нагадаємо, у спринтерській гонці українські біатлоністи залишилися без медалей.
Загальний залік Кубка світу у чоловіків
1. Мартен Фуркад (Франція) - 216
2. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) - 178
3. Яков Фак (Словенія) - 162
4. Ерік Лессер (Німеччина) - 137
5. Кантен Фійон Майє (Франція) - 134
...
35. Артем Прима (Україна) - 35
39. Дмитро Підручний (Україна) - 29
44. Сергій Семенов (Україна) - 17
58. Володимир Сємаков (Україна) - 5
60. Руслан Ткаленко (Україна) - 4
Залік спринтерських гонок у чоловіків
1. Мартен Фуркад (Франція) - 108
2. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) - 90
3. Тар'єй Бьо (Норвегія) - 87
4. Симон Шемпп (Німеччина) - 83
5. Ерік Лессер (Німеччина) - 82
...
27. Дмитро Підручний (Україна) - 29
48. Володимир Сємаков (Україна) - 5
51. Руслан Ткаленко (Україна) - 4
Кубок націй у чоловіків
1. Норвегія - 1603.0
2. Німеччина - 1571.0
3. Франція - 1516.0
4. Росія - 1399.0
5. Австрія - 1309.0
...10. Україна - 1136.0