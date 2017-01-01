У загальному заліку Кубка світу з біатлону кращим серед українців залишився Прима

У Кубка націй Україна замикає топ-10

У загальному заліку Кубка світу з біатлону француз Мартен Фуркад зберіг першу позицію. Кращий з українців - як і раніше Артем Прима (35-й), проте вже після гонки переслідування його може обійти Дмитро Підручний, відстає від партнера по команді на 6 очок. У Кубку націй чоловіча збірна України замикає топ-10. Нагадаємо, у спринтерській гонці