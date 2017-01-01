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    У загальному заліку Кубка світу з біатлону кращим серед українців залишився Прима

    У Кубка націй Україна замикає топ-10
    У загальному заліку Кубка світу з біатлону француз Мартен Фуркад зберіг першу позицію. Кращий з українців - як і раніше Артем Прима (35-й), проте вже після гонки переслідування його може обійти Дмитро Підручний, відстає від партнера по команді на 6 очок. У Кубку націй чоловіча збірна України замикає топ-10. Нагадаємо, у спринтерській гонці
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:31
    • Розсилка
    Артем Прима
    Артем Прима

    У Кубка націй Україна замикає топ-10

    У загальному заліку Кубка світу з біатлону француз Мартен Фуркад зберіг першу позицію.

    Кращий з українців - як і раніше Артем Прима (35-й), проте вже після гонки переслідування його може обійти Дмитро Підручний, відстає від партнера по команді на 6 очок.

    У Кубку націй чоловіча збірна України замикає топ-10.

    Нагадаємо, у спринтерській гонці українські біатлоністи залишилися без медалей.

    Загальний залік Кубка світу у чоловіків

    1. Мартен Фуркад (Франція) - 216
    2. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) - 178
    3. Яков Фак (Словенія) - 162
    4. Ерік Лессер (Німеччина) - 137
    5. Кантен Фійон Майє (Франція) - 134
    ...
    35. Артем Прима (Україна) - 35
    39. Дмитро Підручний (Україна) - 29
    44. Сергій Семенов (Україна) - 17
    58. Володимир Сємаков (Україна) - 5
    60. Руслан Ткаленко (Україна) - 4

    Залік спринтерських гонок у чоловіків

    1. Мартен Фуркад (Франція) - 108
    2. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) - 90
    3. Тар'єй Бьо (Норвегія) - 87
    4. Симон Шемпп (Німеччина) - 83
    5. Ерік Лессер (Німеччина) - 82
    ...
    27. Дмитро Підручний (Україна) - 29
    48. Володимир Сємаков (Україна) - 5
    51. Руслан Ткаленко (Україна) - 4

    Кубок націй у чоловіків

    1. Норвегія - 1603.0
    2. Німеччина - 1571.0
    3. Франція - 1516.0
    4. Росія - 1399.0
    5. Австрія - 1309.0
    ...10. Україна - 1136.0

    біатлон Збірна України
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