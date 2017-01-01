Кубок світу. У чоловічому спринті українці за межами топ-10, переміг Йоганес Бьо
- Сьогодні, 14:10
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Кращий результат серед наших біатлоністів у Дмитра Підручного
У п'ятницю, 8 грудня, відбувся чоловічий спринт в межах другого етапу Кубка світу з біатлона.
На жаль, але українські біатлоністи не змогли зачепитися за медалі.
Кращий результат серед наших спортсменів показав Дмитро Підручний, який з одним промахом фінішував на 12-й позиції.
З одним промахом 36-м фініш перетнув Володими Сємаков, Руслан Ткаленко попри чисту стрільбу фінішував лише 37-м.
Доволі невдалу гонку провів один з лідерів збірної України Сергій Семенов, який допустив аж три промахи - 55 місце.
Олександр Жирний з двома хибами фінішував аж 69-м.
Перемогу ж здобув представник Норвегії Йоганес Бьо, другим став французький біатлоніст Мартен Фуркад, а замкнув трійку кращих словенець Яков Фак.
Кубок світу з біатлону
Спринт, чоловіки
1. Йоганес Бьо (Норвегія) (0+0) 24:18.4
2. Мартен Фуркад (Франція) (0+0) +12.1
3. Яков Фак (Словенія) (0+0) +35.4
4. Сімон Шемпп (Німеччина) (0+1) + 46.6
5. Генрік Лабелунд (Норвегія) (0+0) + 52.0
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12. Дмитро Підручний (Україна) (0+1) +1:15,7
36. Володимир Сємаков (Україна) (1+0) +2:10,2
37. Руслан Ткаленко (Україна) (0+0) +2:11,1
55. Сергій Семенов (Україна) (1+2) +2:36,5
69. Олександр Жирний (Україна) (1+1) +2:54,5