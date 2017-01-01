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    Кубок світу. У чоловічому спринті українці за межами топ-10, переміг Йоганес Бьо

    Кращий результат серед наших біатлоністів у Дмитра Підручного
    У п'ятницю, 8 грудня, відбувся чоловічий спринт в межах другого етапу Кубка світу з біатлона. На жаль, але українські біатлоністи не змогли зачепитися за медалі. Кращий результат серед наших спортсменів показав Дмитро Підручний, який з одним промахом фінішував на 12-й позиції. З одним промахом 36-м фініш перетнув Володими Сємаков, Руслан
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    Йоганес Бьо
    Йоганес Бьо

    Кращий результат серед наших біатлоністів у Дмитра Підручного

    У п'ятницю, 8 грудня, відбувся чоловічий спринт в межах другого етапу Кубка світу з біатлона.

    На жаль, але українські біатлоністи не змогли зачепитися за медалі.

    Кращий результат серед наших спортсменів показав Дмитро Підручний, який з одним промахом фінішував на 12-й позиції.

    З одним промахом 36-м фініш перетнув Володими Сємаков, Руслан Ткаленко попри чисту стрільбу фінішував лише 37-м.

    Доволі невдалу гонку провів один з лідерів збірної України Сергій Семенов, який допустив аж три промахи - 55 місце.

    Олександр Жирний з двома хибами фінішував аж 69-м.

    Перемогу ж здобув представник Норвегії Йоганес Бьо, другим став французький біатлоніст Мартен Фуркад, а замкнув трійку кращих словенець Яков Фак.

    Кубок світу з біатлону

    Спринт, чоловіки

    1. Йоганес Бьо (Норвегія) (0+0) 24:18.4
    2. Мартен Фуркад (Франція) (0+0) +12.1
    3. Яков Фак (Словенія) (0+0) +35.4
    4. Сімон Шемпп (Німеччина) (0+1) + 46.6
    5. Генрік Лабелунд (Норвегія) (0+0) + 52.0
    ...
    12. Дмитро Підручний (Україна) (0+1) +1:15,7
    36. Володимир Сємаков (Україна) (1+0) +2:10,2
    37. Руслан Ткаленко (Україна) (0+0) +2:11,1
    55. Сергій Семенов (Україна) (1+2) +2:36,5
    69. Олександр Жирний (Україна) (1+1) +2:54,5

    біатлон Кубок світу
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