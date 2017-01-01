Кубок світу. У чоловічому спринті українці за межами топ-10, переміг Йоганес Бьо

Кращий результат серед наших біатлоністів у Дмитра Підручного

У п'ятницю, 8 грудня, відбувся чоловічий спринт в межах другого етапу Кубка світу з біатлона. На жаль, але українські біатлоністи не змогли зачепитися за медалі. Кращий результат серед наших спортсменів показав Дмитро Підручний, який з одним промахом фінішував на 12-й позиції. З одним промахом 36-м фініш перетнув Володими Сємаков, Руслан