У Запоріжжі відбудеться матч Кубка Девіса



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Збірна України з тенісу ВТУ

Чоловіча збірна зіграє в плей-оф Першої світової групи

Чоловіча збірна України з тенісу зіграє проти команди Тайваню в плей-оф Першої світової групи.

Поєдинки у ході матчевої зустрічі відбудуться 6-7 березня в запорізькому Палаці спорту «Юність».

Переможці плей-оф боротимуться в вересні за вихід у кваліфікацію фінального раунду Кубка Девіса 2021 року з командами, які програють на відбірковому етапі сезону-2020.

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Кубок Девіса – найбільші міжнародні командні змагання в чоловічому тенісі. Проводиться щорічно Міжнародною федерацією тенісу. Команди тенісистів з різних країн проводять матчі між собою з вибуванням команди, що програла, з турніру.

Раніше очільник компанії Oracle та власник тенісного турніру серії Мастерз у Індіан-Велсі Ларрі Еллісон відмовився від планів інвестувати кошти в оновлений Кубок Девіса.