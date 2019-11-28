Американський мільярдер відмовився від Кубка Девіса



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Ларрі Еллісон techcentral.co.za

Очільник компанії Oracle Ларрі Еллісон відмовився вкладати кошти в тенісний турнір

Очільник компанії Oracle та власник тенісного турніру серії Мастерз у Індіан-Велсі Ларрі Еллісон відмовився від планів інвестувати кошти в оновлений Кубок Девіса.

Очікувалося, що 2021 року змагання відбудуться саме в Індіан-Велсі. Еллісон, чиї статки оцінюють в 70 мільярдів доларів мав інвестувати в турнір 22 мільйони доларів, інформує tennis.life.

Однак Еллісон відмовився від попередніх планів без жодних офіційних пояснень.

Кубок Девіса – найбільші міжнародні командні змагання в чоловічому тенісі. Проводиться щорічно Міжнародною федерацією тенісу. Команди тенісистів з різних країн проводять матчі між собою з вибуванням команди, що програла, з турніру.