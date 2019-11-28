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    Новини

    Американський мільярдер відмовився від Кубка Девіса

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    Ларрі Еллісон&nbsp; - Американський мільярдер відмовився від Кубка Девіса
    Ларрі Еллісон 
    techcentral.co.za

    Очільник компанії Oracle Ларрі Еллісон відмовився вкладати кошти в тенісний турнір

    Очільник компанії Oracle та власник тенісного турніру серії Мастерз у Індіан-Велсі Ларрі Еллісон відмовився від планів інвестувати кошти в оновлений Кубок Девіса.

    Очікувалося, що 2021 року змагання відбудуться саме в Індіан-Велсі. Еллісон, чиї статки оцінюють в 70 мільярдів доларів мав інвестувати в турнір 22 мільйони доларів, інформує tennis.life.

    Однак Еллісон відмовився від попередніх планів без жодних офіційних пояснень.

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    Кубок Девіса – найбільші міжнародні командні змагання в чоловічому тенісі. Проводиться щорічно Міжнародною федерацією тенісу. Команди тенісистів з різних країн проводять матчі між собою з вибуванням команди, що програла, з турніру.

    теніс Кубок Девіса
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