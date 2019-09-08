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    У збірної України найкращий захист у відборі Євро-2020

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    Литва - Україна - У збірної України найкращий захист у відборі Євро-2020
    Литва - Україна
    УАФ

    Наша національна команда пропустила лише один м’яч у п’яти поєдинках

    Захист збірної України з футболу один з найкращих у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020. У п’яти поєдинках команда Андрія Шевченка пропустила лише один м’яч – в матчі проти Люксембурга (2:1).

    Також по одному м’ячу пропустили команди Бельгії та Англії. Бельгійці зіграли також п’ять поєдинків, а англійці – лише три.

    Нагадаємо, напередодні збірна України перемогла на виїзді Литву – 3:0. Наша команда одноосібно очолює групу – 13 очок після п’яти матчів. У Португалії п’ять після трьох.

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