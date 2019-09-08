У збірної України найкращий захист у відборі Євро-2020



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Литва - Україна УАФ

Наша національна команда пропустила лише один м’яч у п’яти поєдинках

Захист збірної України з футболу один з найкращих у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020. У п’яти поєдинках команда Андрія Шевченка пропустила лише один м’яч – в матчі проти Люксембурга (2:1).

Також по одному м’ячу пропустили команди Бельгії та Англії. Бельгійці зіграли також п’ять поєдинків, а англійці – лише три.

Нагадаємо, напередодні збірна України перемогла на виїзді Литву – 3:0. Наша команда одноосібно очолює групу – 13 очок після п’яти матчів. У Португалії п’ять після трьох.