  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Євро-2020. Україна розгромила Литву на заповненому земляками стадіоні у Вільнюсі (відео)

    • Розсилка
    Українці перемогли Литву на голому класі - Євро-2020. Україна розгромила Литву на заповненому земляками стадіоні у Вільнюсі (відео)
    Українці перемогли Литву на голому класі
    Фото з соцмереж

    Долю зустрічі українці вирішили вже в першому таймі

    Збірна України з футболу здобула четверту в п’яти матчах перемогу в рамках відбірної кампанії чемпіонату Європи-2020.

    Читайте також

    Щойно у Вільнюсі наша команда без зайвих труднощів обіграла Литву.

    Відбірний турнір Євро-2020. Група В. П’ятий тур

    Збірна Литви — збірна України – 0:3

    Голи: 0:1 – Олександр Зінченко (7). 0:2 - Марлос (28). 0:3 – Руслан Малиновський (61)

    Литва: Зубас – Модестас Воробйовас, Паліоніс, Ґірдвайніс, Міколюнас – Шимкус – Ґолубіцкас (Слівка, 52), Матулевічюс (Куклис, 63), Зулпа, Овідіюс Вербіцкас – Федорас Черних (к) (Лаукжеміс, 68). Тренер – Вальдас Урбонас

    Україна: П’ятов (к) – Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко – Степаненко – Ярмоленко (Віктор Циганков, 60), Руслан Малиновський (Безус, 80), Олександр Зінченко, Марлос — Роман Яремчук (Жуніор Мораєш, 65). Тренер – Андрій Шевченко

    Судді: Ірфан Пельто — Сенад Ібрісімбеґовіч, Давор Бельо (усі — Боснія і Герцеґовина)

    Попередження: Віталій Миколенко (73)

    7 вересня. Вільнюс. «LFF stadionas»

    Доля зустрічі була вирішена ще в першій третині зустрічі, причому до обох м’ячів причетний натуралізований бразилець Марлос: на сьомій хвилині донеччанин допоміг забити Олександрові Зінченку, а на 28-й відзначився сам.

    У середині ж другого тайму Руслан Малиновський дальнім ударом вразив ворота господарів втретє.

    З 13-ма очками українці продовжують очолювати таблицю. Основні суперники нашої команди – збірні Сербії та Португалії – зустрінуться сьогодні о 21:45.

     Читайте також: Приїхали, щоб перемогти. Анонс матчу відбору Євро-2020 Литва – Україна
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Євро-2020 Олександр Зінченко Віктор Циганков Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Віталій Миколенко Андрій П'ятов Руслан Малиновський Сергій Болбат Сергій Кривцов Марлос Микола Матвієнко Роман Яремчук Овідіюс Вербіцкас Модестас Воробйовас Федорас Черних Саулюс Міколюнас Паулюс Ґолубіцкас Міндауґас Паліоніс Вікінтас Слівка Вальдас Урбонас Еміліюс Зубас Едвінас Ґірдвайніс Домантас Шимкус Ґедріюс Матулевічюс Мантас Куклис Артурас Зулпа Кароліс Лаукжеміс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ