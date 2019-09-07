Євро-2020. Україна розгромила Литву на заповненому земляками стадіоні у Вільнюсі (відео)



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Українці перемогли Литву на голому класі Фото з соцмереж

Долю зустрічі українці вирішили вже в першому таймі

Збірна України з футболу здобула четверту в п’яти матчах перемогу в рамках відбірної кампанії чемпіонату Європи-2020.

Щойно у Вільнюсі наша команда без зайвих труднощів обіграла Литву.

Відбірний турнір Євро-2020. Група В. П’ятий тур

Збірна Литви — збірна України – 0:3

Голи: 0:1 – Олександр Зінченко (7). 0:2 - Марлос (28). 0:3 – Руслан Малиновський (61)

Литва: Зубас – Модестас Воробйовас, Паліоніс, Ґірдвайніс, Міколюнас – Шимкус – Ґолубіцкас (Слівка, 52), Матулевічюс (Куклис, 63), Зулпа, Овідіюс Вербіцкас – Федорас Черних (к) (Лаукжеміс, 68). Тренер – Вальдас Урбонас

Україна: П’ятов (к) – Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко – Степаненко – Ярмоленко (Віктор Циганков, 60), Руслан Малиновський (Безус, 80), Олександр Зінченко, Марлос — Роман Яремчук (Жуніор Мораєш, 65). Тренер – Андрій Шевченко

Судді: Ірфан Пельто — Сенад Ібрісімбеґовіч, Давор Бельо (усі — Боснія і Герцеґовина)

Попередження: Віталій Миколенко (73)

7 вересня. Вільнюс. «LFF stadionas»

Доля зустрічі була вирішена ще в першій третині зустрічі, причому до обох м’ячів причетний натуралізований бразилець Марлос: на сьомій хвилині донеччанин допоміг забити Олександрові Зінченку, а на 28-й відзначився сам.

У середині ж другого тайму Руслан Малиновський дальнім ударом вразив ворота господарів втретє.

З 13-ма очками українці продовжують очолювати таблицю. Основні суперники нашої команди – збірні Сербії та Португалії – зустрінуться сьогодні о 21:45.