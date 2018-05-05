У «Зорі» назвали тренера на наступний сезон

Юрій Вернидуб очолює «Зорю» з 2011 року

Генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов розповів, що сподівається на продовження співпраці з головним тренером команди Юрієм Вернидубом. Рафаїлов зазначив, що великого відтоку футболіст у луганського клубу не буде. «Чи будуть кадрові зміни у «Зорі»? Запитання складне. Але масового відтоку футболістів не буде.



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Юрій Вернидуб. Фото: ФК Зоря

Юрій Вернидуб очолює «Зорю» з 2011 року

Генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов розповів, що сподівається на продовження співпраці з головним тренером команди Юрієм Вернидубом.

Рафаїлов зазначив, що великого відтоку футболіст у луганського клубу не буде.

«Чи будуть кадрові зміни у «Зорі»? Запитання складне. Але масового відтоку футболістів не буде. Піде той, хто не захоче грати в команді або хто нас не влаштовує», - сказав він.

«Юрій Вернидуб? Сподіваюсь, що він продовжить роботу в «Зорі». У Юрія Миколайовича є попередня домовленість з президентом. Принаймні, ми не шукаємо кандидатів на посаду головного тренера», – розповів Рафаїлов.

До слова, Юрій Вернидуб очолює «Зорю» з 2011 року. Під керівництвом тренера команда двічі грала у груповому турнірі Ліги Європи, а також стала бронзовим призером УПЛ та виходила у фінал Кубка України.

Джерело: zbirna.com