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    У «Зорі» назвали тренера на наступний сезон

    Юрій Вернидуб очолює «Зорю» з 2011 року
    Генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов розповів, що сподівається на продовження співпраці з головним тренером команди Юрієм Вернидубом. Рафаїлов зазначив, що великого відтоку футболіст у луганського клубу не буде. «Чи будуть кадрові зміни у «Зорі»? Запитання складне. Але масового відтоку футболістів не буде.
    • Сьогодні, 08:27
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    Юрій Вернидуб. Фото: ФК Зоря
    Юрій Вернидуб. Фото: ФК Зоря

    Юрій Вернидуб очолює «Зорю» з 2011 року

    Генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов розповів, що сподівається на продовження співпраці з головним тренером команди Юрієм Вернидубом.

    Рафаїлов зазначив, що великого відтоку футболіст у луганського клубу не буде.

    «Чи будуть кадрові зміни у «Зорі»? Запитання складне. Але масового відтоку футболістів не буде. Піде той, хто не захоче грати в команді або хто нас не влаштовує», - сказав він.

    «Юрій Вернидуб? Сподіваюсь, що він продовжить роботу в «Зорі». У Юрія Миколайовича є попередня домовленість з президентом. Принаймні, ми не шукаємо кандидатів на посаду головного тренера», – розповів Рафаїлов.

    До слова, Юрій Вернидуб очолює «Зорю» з 2011 року. Під керівництвом тренера команда двічі грала у груповому турнірі Ліги Європи, а також стала бронзовим призером УПЛ та виходила у фінал Кубка України.

    Джерело: zbirna.com

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