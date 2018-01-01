  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    UA: Перший не буде транслювати футбольний Чемпіонат світу-2018, маючи права на трансляцію

    НСТУ відмовляється від показу матчів чемпіонату світу-2018, який відбудеться в Росії
    Телеканал UA: Перший буде транслювати матчі чемпіонату світу-2018. Про це повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія. «Чемпіонат світу з футболу в Росії, який відбуватиметься цього року. Ми відмовляємося його показувати. Це серйозна багатомільйонна справа, права на показ куплено ще до 2013 року. Це важке рішення», - повідомив він.
    • Сьогодні, 13:56
    • Розсилка
    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    НСТУ відмовляється від показу матчів чемпіонату світу-2018, який відбудеться в Росії

    Телеканал UA: Перший буде транслювати матчі чемпіонату світу-2018.

    Про це повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

    «Чемпіонат світу з футболу в Росії, який відбуватиметься цього року. Ми відмовляємося його показувати. Це серйозна багатомільйонна справа, права на показ куплено ще до 2013 року. Це важке рішення», - повідомив він.

    «Суспільне може показувати чемпіонат світу в Москві? Ні. І ось тепер ринок, який мав домовленості про паралельний показ, дізнавшись про позицію суспільного, також почав відмовлятися», - долав Аласанія.

    Примітно, що UA: Перший раніше не транслював жеребкування групової стадії майбутнього мундіалю.

    Чемпіонат світу-2018 відбудеться в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.

    Джерело: Урядовий кур'єр

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2018
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ