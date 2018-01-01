UA: Перший не буде транслювати футбольний Чемпіонат світу-2018, маючи права на трансляцію

НСТУ відмовляється від показу матчів чемпіонату світу-2018, який відбудеться в Росії

Телеканал UA: Перший буде транслювати матчі чемпіонату світу-2018. Про це повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія. «Чемпіонат світу з футболу в Росії, який відбуватиметься цього року. Ми відмовляємося його показувати. Це серйозна багатомільйонна справа, права на показ куплено ще до 2013 року. Це важке рішення», - повідомив він.



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Фото: Getty Images

НСТУ відмовляється від показу матчів чемпіонату світу-2018, який відбудеться в Росії

Телеканал UA: Перший буде транслювати матчі чемпіонату світу-2018.

Про це повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

«Чемпіонат світу з футболу в Росії, який відбуватиметься цього року. Ми відмовляємося його показувати. Це серйозна багатомільйонна справа, права на показ куплено ще до 2013 року. Це важке рішення», - повідомив він.

«Суспільне може показувати чемпіонат світу в Москві? Ні. І ось тепер ринок, який мав домовленості про паралельний показ, дізнавшись про позицію суспільного, також почав відмовлятися», - долав Аласанія.

Примітно, що UA: Перший раніше не транслював жеребкування групової стадії майбутнього мундіалю.

Чемпіонат світу-2018 відбудеться в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.

Джерело: Урядовий кур'єр