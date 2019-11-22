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    УАФ Павелка подала заяву про скоєння злочину колишнім президентом ФФУ Суркісом

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    Будинок футболу в Києві - УАФ Павелка подала заяву про скоєння злочину колишнім президентом ФФУ Суркісом
    Будинок футболу в Києві
    Фейсбук

    УАФ обвинувачує братів Суркісів у привласненні виплат від УЄФА для українського футболу

    Українська асоціація футболу під керівництвом Андрія Павелка звернулася до ДБР, ГПУ та МВС із заявою про вчинення протиправного діяння колишнім президентом ФФУ Григорієм Суркісом.

    У оприлюдненій на офіційній сторінці в Фейсбук заяві асоціації Павелка йдеться про те, що Григорій Суркіс привласнював за допомогою зареєстрованої на його брата Ігоря – президента клубу «Динамо», офшорної компанії кошти, які УЄФА виділяла на розвиток українського футболу.

    Внутрішнє розслідування УАФ провела на запит «Карпат», викликаний відомим розслідуванням німецького видання Der Spiegel під назвою «Як виплати УЄФА опинилися на Британських Віргінських островах».

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    УАФ визнала себе в заяві потерпілою стороною. Суму завданих збитків асоціація Павелка зазначила в 380 мільйонів євро.  

    Григорій Суркіс очолював Федерацію футболу України з 2000 по 2012 рік. Був віце-президентом УЄФА.

    Андрій Павелко очолив на той час ФФУ у березні 2015 року. Після приходу в ФФУ між Павелком та Суркісом вкрай загострилися стосунки.

    Григорій Суркіс УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФФУ Андрій Павелко Ігор Суркіс
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