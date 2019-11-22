Ігоря Суркіса обурило покарання «Динамо» за підсумками «расистського скандалу»



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Ігор Суркіс не стримує невдоволення Скрін-шот

Власник киян вважає вердикт упередженим

Власник київського «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував рішення КДК УАФ про покарання київського клубу за прояви расизму з боку уболівальників команди на матчі з «Шахтарем».

Нагадаємо, що за рішенням КДК київська команда проведе один домашній матч без глядачів (плюс один матч без глядачів умовно з випробувальним терміном до кінця сезону-2019/2020). Крім того, клуб заплатить штраф в розмірі півмільйона гривень.

«Найкоректніше слово, яким можна описати те, що відбувається, — це свавілля. Це повне беззаконня з боку національної Асоціації щодо «Динамо» і наших уболівальників.

Рішення КДК УАФ знаходиться за межами здорового глузду і логіки. Це важко пояснити з будь-якої точки зору. Посудіть самі: щодо подій матчу «Шахтар» — «Динамо» ведеться розслідування на рівні національної поліції. Наш клуб усіляко сприяє цьому розслідуванню, ми максимально зацікавлені в його результативному завершенню. Зараз слідчі дії тривають, а нас уже покарали за повною програмою.

КДК не тільки «нагородив» нас максимальним штрафом, а й якимось чином придумав проведення домашнього матчу без глядачів. І хто в цій ситуації покараний? Кого КДК по-справжньому покарав? Футбольний клуб «Динамо» (Київ), який послідовно і принципово бореться проти всіх форм дискримінації у футболі? Тисячі наших уболівальників, які регулярно ходять на матчі в Києві та завдяки яким «Динамо» є найбільш відвідуваною командою України?

Я не можу знайти відповіді на ці питання. Їх просто немає. У ситуації, коли треба спільно шукати вихід зі складного становища, коли необхідно виробити єдину стратегію по боротьбі з негативними явищами, нас просто ніхто не чує і не хоче чути.

Ніхто не може виразно пояснити — як можна закривати домашню арену «Динамо» за ймовірні (поки ведеться слідство) порушення на виїзному стадіоні? У чому логіка цього рішення? Чи є подібні прецеденти? Я можу назвати вам приклади, коли за порушення у виїзних матчах карали закриттям виїзного сектора, але зараз ситуацію перевернули з ніг на голову.

Не буду обговорювати фінансову складову цієї справи. Нам не звикати, що за наші штрафи утримується бюрократичний апарат Асоціації, тут для нас немає нічого нового. Я хочу акцентувати увагу на ключовому моменті: для футбольного клубу «Динамо» вболівальники є головною цінністю. Наша команда грає заради них. Вони дають нам сили та емоції. А тут зібралося кілька чиновників, підняли руки вгору і своїм голосуванням — позбавили футбол найголовнішого — глядачів на трибунах. Нехай навіть на один матч.

Це на сто відсотків упереджене рішення проти команди та її вболівальників. Подивіться на трибуни українських стадіонів — вони практично порожні. Замість того, щоб вирішувати цю проблему, УАФ робить усе, щоб на матчі вже взагалі ніхто не ходив. І такими темпами вони свого доб'ються!

Футбольний клуб «Динамо» подасть апеляцію на це рішення і буде битися за право своїх уболівальників підтримувати команду на стадіоні. Це наш обов'язок, і ми зробимо все, щоб фанати «Динамо» не залишилися без гри, а команда не залишилася без їхньої підтримки.

Наш клуб буде відстоювати принципи нульової толерантності до будь-якої дискримінації у футболі. Зокрема позбавлення права вболівальників підтримати улюблену команду, лише тому, що комусь не хочеться слідувати логіці і здоровому глузду», - резюмував Суркіс.