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    Українці зіграють гімн Ліги чемпіонів на фіналі в Мадриді

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    Квартет Asturia&nbsp; - Українці зіграють гімн Ліги чемпіонів на фіналі в Мадриді
    Квартет Asturia 
    УЄФА

    Український струнний квартет Asturia відкриватиме вирішальний матч сезону в Лізі чемпіонів

    Український струнний квартет Asturia зіграє гімн Ліги чемпіонів перед вирішальним поєдинком сезону 1 червня в Мадриді. При цьому квартет виконає власну версію відомої мелодії, інформує УЄФА.

    Квартет Asturiaскладається з Віри Валієвої (скрипка), Катерини Головко (скрипка), Олени Москаленко (альт) та Мирослави Цибки (віолончель).

    «Це дивовижно, що у нас буде можливість виступити за кілька хвилин до матчу, який дивляться мільйони людей по всьому світу. Цей момент ми цінуватимемо все життя», - зазначила Цибка.

    Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на мадридському стадіоні «Ванда Метрополітано». У матчі зіграють англійські «Тоттнем» та «Ліверпуль».

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