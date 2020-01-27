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    Уболівальники збирають підписи за зміну логотипу НБА на честь Браянта

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    Варіанти нового логотипу НБА - Уболівальники збирають підписи за зміну логотипу НБА на честь Браянта
    Варіанти нового логотипу НБА
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    Фанати баскетболу вже зібрали понад 150 тисяч підписів

    Баскетбольні уболівальники опублікували петицію зі збору підписів за зміну логотипу НБА. Фани бажають, аби на ній з’явився силует Кобі Браянта.

    Ініціатори петиції вже встигли зібрати понад 150 тисяч підписів.

    Наразі на логотипі НБА зображено силует Джеррі Веста.

     Читайте також: Опубліковані останні прижиттєві фото Кобі Браянта з донькою Джинною

    Легенда НБА Кобі Браянт розбився напередодні в Лос Анджелесі в авіакатастрофі. Разом з ним загинула 13-річна донька Джинна. 

    41-річний Кобі Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс».

    авіакатастрофа вертоліт баскетбол НБА Кобі Браянт
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