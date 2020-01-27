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    Опубліковані останні прижиттєві фото Кобі Браянта з донькою Джинною

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    Кобі Браянт з донькою Джинною - Опубліковані останні прижиттєві фото Кобі Браянта з донькою Джинною
    Кобі Браянт з донькою Джинною
    TMZ

    Світлини зроблені під час матчу за участю дівчини

    Видання TMZ опублікувало останні з доступних прижиттєвих фото Кобі Браянта і його доньки Джинни, які загинули в наслідок падіння гелікоптера вчора, 26 січня.

    Знімки були зроблені 25 січня на баскетбольному матчі команд восьмого класу, який відбувався в «Академії Мамба Спорт» Браянта.

    Кобі традиційно спостерігав за грою доньки. У певний момент легендарний баскетболіст дав кілька порад Джинні.

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    Відзначається, що раніше Кобі був тренером однієї з команд Джинни в минулому. Також Браянт неодноразово говорив, що його дочка хоче потрапити в WNBA.

    Вранці 26 січня Браянти теж летіли на гру команди Джинни. Разом з ними на борту гвинтокрила були партнерка за командою з батьками і асистентка тренера.

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