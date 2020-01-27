Опубліковані останні прижиттєві фото Кобі Браянта з донькою Джинною



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Кобі Браянт з донькою Джинною TMZ

Світлини зроблені під час матчу за участю дівчини

Видання TMZ опублікувало останні з доступних прижиттєвих фото Кобі Браянта і його доньки Джинни, які загинули в наслідок падіння гелікоптера вчора, 26 січня.

Знімки були зроблені 25 січня на баскетбольному матчі команд восьмого класу, який відбувався в «Академії Мамба Спорт» Браянта.

Кобі традиційно спостерігав за грою доньки. У певний момент легендарний баскетболіст дав кілька порад Джинні.

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Відзначається, що раніше Кобі був тренером однієї з команд Джинни в минулому. Також Браянт неодноразово говорив, що його дочка хоче потрапити в WNBA.

Вранці 26 січня Браянти теж летіли на гру команди Джинни. Разом з ними на борту гвинтокрила були партнерка за командою з батьками і асистентка тренера.