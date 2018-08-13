УЄФА назвав арбітрів, які працюватимуть на матчі «Динамо» - «Славія»



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Даніел Стефанськи

Головним у полі буде Даніел Стефанськи

Комітет арбітрів УЄФА призначив офіційних осіб на матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

У поєдинку між «Динамо» та «Славією» працюватиме суддівська бригада з Польщі на чолі з Даніелем Стефанськи, інформує офіційний сайт київського клубу.

41-річний рефері мешкає у Бидгощі, обслуговує матчі Екстракласи з 2009 року, арбітр ФІФА – з 2013-го.

На матчах за участю «Динамо» за цей час не працював, а з українськими командами перетинався лише один раз, коли молодіжна збірна України поступилася на виїзді Македонії (0:1) у межах відбору до Євро-2017 (U-21).

Асистенти арбітра – Марцин Бонек, Давид Голіс. Четвертий арбітр – Збігнєв Добринін. Спостерігач арбітражу УЄФА – Володимир Антонов (Молдова). Делегат УЄФА – Аристидіс Ставропулос (Греція).

Матч «Динамо» – «Славія» відбудеться у вівторок, 14 серпня, на НСК «Олімпійський» (початок – о 19:30).

Квитки на гру можна придбати у касах на Троїцькій площі, біля станції метро «Олімпійська», у касах стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського, а також онлайн.

Нагадаємо, букмекери вважають «Динамо» фаворитом у матчі Ліги чемпіонів зі «Славією».