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    Пішов з життя колишній керівник львівських «Карпат» і луцької «Волині»

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    Керівництво львівських&nbsp;&laquo;Карпат&raquo; напередодні фіналу Кубка України-1992/1993. Зліва направо: президент Богдан Кобрин, начальник команди Анатолій Барабасевич, головний тренер Мирон Маркевич, тренер Юрій Дячук-Ставицький - Пішов з життя колишній керівник львівських «Карпат» і луцької «Волині»
    Керівництво львівських «Карпат» напередодні фіналу Кубка України-1992/1993. Зліва направо: президент Богдан Кобрин, начальник команди Анатолій Барабасевич, головний тренер Мирон Маркевич, тренер Юрій Дячук-Ставицький
    Фейсбук Юрія Назаркевича

    Анатолій Барабасевич не дожив до 63-річчя один день

    Сьогодні, 23 січня, перестало битися серце відомого футбольного діяча Анатолія Барабасевича, якому 24 січня мало виповнитися 63 роки

    Анатолій Барабасевич у 1987-1991 роках працював начальником луцької «Волині», а з січня 1993-го по жовтень 1994 року трудився на цій посаді у львівських «Карпатах».

    У непрості часи початку 90-х років Анатолій Антонович був серед тих, хто забезпечував усім необхідним життєдіяльність львівського клубу.

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