УЄФА покарав «Динамо» через поведінку фанатів київського клубу



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Під час матчу зі «Славією» буде закрито один із секторів НСК «Олімпійський»

ФК «Динамо» на своєму офіційному сайті опублікував заяву, яка стосується матчі Ліги чемпіонів зі «Славією».

Зокрема, повідомляється, що на майбутньому матчі буде закрито сектор №43.

Причина – поведінка фанатів «Динамо» під час матчі Ліги Європи-2017/18 проти АЕКа.

«Дисциплінарний комітет УЄФА своїм рішенням від 31 травня 2018 року, ухваленим за результатами розгляду справи про неналежну поведінку вболівальників ФК «Динамо» (Київ) під час домашнього матчу проти ФК АЕК (Греція), вирішив частково обмежити відвідуваність стадіону НСК «Олімпійський» під час наступного домашнього матчу нашого клубу, що буде проводитися під егідою УЄФА, а саме закрити сектор №43», - йдеться у заяві.

«Тому повідомляємо, що сектор №43 під час матчу ФК «Динамо» (Київ, Україна) – ФК «Славія» (Прага, Чехія) для розміщення вболівальників буде зачинено», - додається.

Також столичний клуб закликав глядачів прийти на НСК «Олімпійський» та підтримати команду у відповідальному матчі Ліги чемпіонів.

«Просимо поводитися на підступах до арени та у самій чаші цивілізовано й у відповідності до дисциплінарних вимог УЄФА», - підсумовується у зверненні.

Нагадаємо, що матч відбудеться у вівторок, 14 серпня, о 19:30.