УЄФА планує продовжити співпрацю з підсанкційним «Газпромом»



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Виконавчий директор УЄФА Мартин Каллен прокоментував перспективи спонсорської угоди з російським газовим монополістом

Виконавчий директор УЄФА Мартин Каллен прокоментував можливість продовження спонсорської угоди з підсанкційним російським газовим монополістом «Газпромом». В УЄФА планують продовжити співпрацю з росіянами.

«Санкції не завадять переговорам про продовження співпраці. Чинність поточної угоди щодо клубних турнірів добігає кінця 2021 року. Ми вступаємо в новий комерційний цикл 2021-2024 років і обговорюємо з «Газпромом» можливість продовження співпраці», - передає слова Каллена РБК.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю «Газпром» спонсорує УЄФА та Лігу чемпіонів з 2012 року. Останню угоду сторони продовжили 2018 року.

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