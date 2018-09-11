УЄФА планує створити третій клубний турнір



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після появи нового змагання, число європейських клубів, що беруть участь в єврокубках, досягне 96

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує представити новий клубний турнір, який буде проводитися разом з вже наявними на даний момент Лігою чемпіонів і Лігою Європи.

Як повідомляє BBC Sport, старт проекту буде дано у 2021 році.

Президент Асоціації європейських клубів Андреа Аньєллі підкреслив, що на створення третього турніру «отримано зелене світло».

Формат проведення нового змагання на даний момент невідомий, проте Аньєллі, який також очолює туринський «Ювентус», лише уточнив, що нинішня модель європейських футбольних турнірів потребує модернізації.

За його словами, після появи нового змагання, число європейських клубів, що беруть участь в єврокубках, досягне 96.

Нагадаємо, УЄФА планує ввести відеоповтори з 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Також в УЄФА планують скасувати правило виїзного голу.

Джерело: РБК-Україна