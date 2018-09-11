УЄФА може прийняти рішення про скасування правила виїзного голу до жовтня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідні комітети розглянуть всі деталі і винесуть проект на голосування виконкому

УЄФА незабаром може відмінити правило виїзного голу.

Про це розповів член виконкому УЄФА Сервет Ярдимджи.

«Тренери підняли важливу тему. Я згоден з тим, що гостьовий гол не повинен коштувати двох, це звучить здраво. До того ж це дуже впливає на тактику команди, особливо якщо вона грає вдома», - зазначив він.

«Граючи перед своїми вболівальниками, доводиться занадто багато думати про оборону, адже пропущений м'яч фактично коштує двох. УЄФА, безумовно, зверне увагу на цю пропозицію, відповідні комітети розглянуть всі деталі і винесуть проект на голосування виконкому», - запевнив Ярдимджи.

За його словами, ясність з цього питання настане до кінця вересня.

«Мені поки складно говорити про те, в які терміни можуть бути внесені зміни. Думаю, ясність з цього питання настане до кінця вересня», - підкреслив він.

Нагадаємо, правило гостьового гола було введено в сезоні 1965/1966 для того, щоб зробити футбол в двоматчевих протистояннях європейських клубів більш динамічним.

Згідно з цим правилом, за однакової кількості голів після двох ігор кожен м'яч, забитий командами на виїзді, вважається за два.

Джерело: Футбол 24