УЄФА може прийняти рішення про скасування правила виїзного голу до жовтня
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Відповідні комітети розглянуть всі деталі і винесуть проект на голосування виконкому
УЄФА незабаром може відмінити правило виїзного голу.
Про це розповів член виконкому УЄФА Сервет Ярдимджи.
«Тренери підняли важливу тему. Я згоден з тим, що гостьовий гол не повинен коштувати двох, це звучить здраво. До того ж це дуже впливає на тактику команди, особливо якщо вона грає вдома», - зазначив він.
«Граючи перед своїми вболівальниками, доводиться занадто багато думати про оборону, адже пропущений м'яч фактично коштує двох. УЄФА, безумовно, зверне увагу на цю пропозицію, відповідні комітети розглянуть всі деталі і винесуть проект на голосування виконкому», - запевнив Ярдимджи.
За його словами, ясність з цього питання настане до кінця вересня.
«Мені поки складно говорити про те, в які терміни можуть бути внесені зміни. Думаю, ясність з цього питання настане до кінця вересня», - підкреслив він.
Нагадаємо, правило гостьового гола було введено в сезоні 1965/1966 для того, щоб зробити футбол в двоматчевих протистояннях європейських клубів більш динамічним.
Згідно з цим правилом, за однакової кількості голів після двох ігор кожен м'яч, забитий командами на виїзді, вважається за два.
Джерело: Футбол 24