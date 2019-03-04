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    Україна посіла третє місце на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

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    Віктор Рубан - Україна посіла третє місце на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука
    Віктор Рубан
    atn.ua

    Наші лучники взяли шість медалей

    На чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в приміщенні в Туреччині українські спортсмени завоювали дві золоті медалі, три срібні і одну бронзову, в загальному заліку посівши третє командне місце.

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    Золото влязи юніори Іван Кожокар та Жанна Наумова. Срібло в активі чоловічої команди, в складі якої були Юрій Гавелко, Владислав Лісняк і Віктор Рубан.

    Окрім того, срібло здобули юніорки в складі Олександри Кукурузяк, Жанни Наумової та Єлизавети Сікало. Бронзу взяла жіноча команда, за яку брали участь Анастасія Павлова, Поліна Родіонова і Лідія Січеннікова.

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