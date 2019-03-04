Україна посіла третє місце на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука



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Віктор Рубан atn.ua

Наші лучники взяли шість медалей

На чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в приміщенні в Туреччині українські спортсмени завоювали дві золоті медалі, три срібні і одну бронзову, в загальному заліку посівши третє командне місце.

Золото влязи юніори Іван Кожокар та Жанна Наумова. Срібло в активі чоловічої команди, в складі якої були Юрій Гавелко, Владислав Лісняк і Віктор Рубан.



Окрім того, срібло здобули юніорки в складі Олександри Кукурузяк, Жанни Наумової та Єлизавети Сікало. Бронзу взяла жіноча команда, за яку брали участь Анастасія Павлова, Поліна Родіонова і Лідія Січеннікова.