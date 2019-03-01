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    Українці виграли три нагороди на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

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    Олімпійський чемпіон Пекіна-2008 Віктор Рубан залишається в обоймі - Українці виграли три нагороди на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука
    Олімпійський чемпіон Пекіна-2008 Віктор Рубан залишається в обоймі
    Olympic.org

    Крім того, завтра наші стрільці боротимуться за золото в особистій першості

    На чемпіонаті Європи зі стрільби з лука, який відбувається у турецькому місті Самсун, завершилися командні змагання.

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    Чоловіча збірна України у складі Юрія Гавелка, олімпійського чемпіона Віктора Рубана і Владислава Лесняка виграла срібні нагороди, поступившись у фіналі росіянам (1:5).

    Жіноча збірна України (Лідія Січеникова, Поліна Родіонова, Анастасія Павлова) у матчі за третє місце обіграла команду Білорусі (5:4) і здобула бронзові медалі.

    Українки Жанна Наумова, Олександра Кукурузяк та Єлизавета Сікало стали срібними призерами континентальної першості серед юніорок. Юніори Володимир Каменський, Артем Овчинников та Іван Кожокар посіли четверте місце, програвши «малий фінал» за бронзу одноліткам з Італії (3:5).

    Завтра, 2 березня, у фіналі жіночого індивідуального турніру золото розіграють українка Лідія Січеникова та росіянка Саяна Циремпілова. Поліна Родіонова у поєдинку за бронзові нагороди зустрінеться з росіянкою Інною Степановою.

    Золото континентальної першості серед юніорок виборюватимуть українка Жанна Наумова і Матільда Луї з Франції, у юніорів - українець Іван Кожокар та росіянин Ігор Григоренко.

     Читайте також: Ріо-2016. Срібльба з лука. Жіноча команда України не змогла вийти навіть до чвертьфіналу

    Джерело: Укрінформ

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    чемпіонат Європи Віктор Рубан Анастасія Павлова стрільба з лука Збірна України Юрій Гавелко Лідія Січеникова Іван Кожокар Поліна Родіонова Єлизавета Сікало Артем Овчинников Жанна Наумова Олександра Кукурузяк Володимир Каменський
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