Українці виграли три нагороди на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука



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Олімпійський чемпіон Пекіна-2008 Віктор Рубан залишається в обоймі Olympic.org

Крім того, завтра наші стрільці боротимуться за золото в особистій першості

На чемпіонаті Європи зі стрільби з лука, який відбувається у турецькому місті Самсун, завершилися командні змагання.

Чоловіча збірна України у складі Юрія Гавелка, олімпійського чемпіона Віктора Рубана і Владислава Лесняка виграла срібні нагороди, поступившись у фіналі росіянам (1:5).

Жіноча збірна України (Лідія Січеникова, Поліна Родіонова, Анастасія Павлова) у матчі за третє місце обіграла команду Білорусі (5:4) і здобула бронзові медалі.

Українки Жанна Наумова, Олександра Кукурузяк та Єлизавета Сікало стали срібними призерами континентальної першості серед юніорок. Юніори Володимир Каменський, Артем Овчинников та Іван Кожокар посіли четверте місце, програвши «малий фінал» за бронзу одноліткам з Італії (3:5).

Завтра, 2 березня, у фіналі жіночого індивідуального турніру золото розіграють українка Лідія Січеникова та росіянка Саяна Циремпілова. Поліна Родіонова у поєдинку за бронзові нагороди зустрінеться з росіянкою Інною Степановою.

Золото континентальної першості серед юніорок виборюватимуть українка Жанна Наумова і Матільда Луї з Франції, у юніорів - українець Іван Кожокар та росіянин Ігор Григоренко.

Джерело: Укрінформ