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    Українка і росіянка визначили чемпіонку Європи у стрільбі з лука

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    Лідія Січенникова повертається з чемпіонату Європи з двома медалями - Українка і росіянка визначили чемпіонку Європи у стрільбі з лука
    Лідія Січенникова повертається з чемпіонату Європи з двома медалями
    Укрінформ

    Лідія Січенникова з Чернівців стала призеркою континентальної першості

    Лідія Січенникова з Чернівців виграла срібло у заключний день чемпіонату Європи зі стрільби з лука в турецькому місті Самсун.

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    У вирішальній зустрічі Січенникова поступилася росіянці Саяні Циремпіловій (2:6).

    На шляху до фіналу Січенникова обіграла норвежку Лайлу Марзук (7:1), грузинку Крістіну Есебуа (6:2), Ганну Марусову з Білорусі (6:5) і у півфіналі свою співвітчизницю сумчанку Поліну Родіонову (6:4), яка в матчі за бронзу програла росіянці Інні Степановій (3:7).

    Нагадаємо, днем раніше чоловіча збірна України у складі львів'янина Юрія Гавелка, олімпійського чемпіона харків'янина Віктора Рубана та Владислава Лісняка з Сум виграла срібні нагороди, а жіноча команда (Лідія Січенникова, Поліна Родіонова, Анастасія Павлова) стала бронзовим призером чемпіонату Європи-2019.

    У турнірі юніорів українці здобули дві золоті медалі - у фіналі першості Європи Іван Кожокар з Чернівців переміг росіянина Ігоря Григоренка (7:1), а львів'янка Жанна Наумова обіграла Матільду Луї з Франції (7:1).

     Читайте також: Українські легкоатлети виграли першу медаль на чемпіонаті Європи в Ґлазґо

    Джерело: Укрінформ

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    чемпіонат Європи стрільба з лука Лідія Січенникова Саяна Циремпілова
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