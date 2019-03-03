Українка і росіянка визначили чемпіонку Європи у стрільбі з лука



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Лідія Січенникова повертається з чемпіонату Європи з двома медалями Укрінформ

Лідія Січенникова з Чернівців стала призеркою континентальної першості

Лідія Січенникова з Чернівців виграла срібло у заключний день чемпіонату Європи зі стрільби з лука в турецькому місті Самсун.

У вирішальній зустрічі Січенникова поступилася росіянці Саяні Циремпіловій (2:6).

На шляху до фіналу Січенникова обіграла норвежку Лайлу Марзук (7:1), грузинку Крістіну Есебуа (6:2), Ганну Марусову з Білорусі (6:5) і у півфіналі свою співвітчизницю сумчанку Поліну Родіонову (6:4), яка в матчі за бронзу програла росіянці Інні Степановій (3:7).

Нагадаємо, днем раніше чоловіча збірна України у складі львів'янина Юрія Гавелка, олімпійського чемпіона харків'янина Віктора Рубана та Владислава Лісняка з Сум виграла срібні нагороди, а жіноча команда (Лідія Січенникова, Поліна Родіонова, Анастасія Павлова) стала бронзовим призером чемпіонату Європи-2019.

У турнірі юніорів українці здобули дві золоті медалі - у фіналі першості Європи Іван Кожокар з Чернівців переміг росіянина Ігоря Григоренка (7:1), а львів'янка Жанна Наумова обіграла Матільду Луї з Франції (7:1).

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Джерело: Укрінформ