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Україна програла Румунії у Кубку Біллі Джин Кінг

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна програла Румунії у Кубку Біллі Джин Кінг
Після першого ігрового дня рахунок був 2:0 на користь «синьо-жовтих»
фото: USTA

Українська команда не пройшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу завершила матч кваліфікації до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Румунії поразкою. Українська команда не зуміла пробитися у світовий фінал Кубка.

13 квітня відбулося три фінальні матчі. Для перемоги Україні потрібно було здобути лише одну перемогу у протистоянні проти Румунії, однак українські спортсменки програли. 

У другий ігровий день Цуренко та Світоліна зазнали поразки, тому все вирішувалося у парному поєдинку. Там Людмила та Надія Кіченок програли румунському дуету за підсумками двох сетів.

Еліна Світоліна – Ана Богдан

Поєдинок тривав 2 години 51 хвилину. У першому сеті українка програла 4:6, але взяла реванш у другій партії - 6:4. У вирішальному сеті Світоліна вела 2:0, проте в підсумку поступилася 3:6.

Леся Цуренко – Жаклін Крістіан

Матч тривав 2 години 18 хвилин. Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок, реалізувала 6/15 брейк-пойнтів, виконала 25 віннерів, допустила 37 невимушених помилок.

Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Ана Богдан / Жаклін Крістіан

Парна гра завершилась із рахунком 2:6, 6:7(7). На тай-брейку другої партії українки перемагали 4:1, але віддали перевагу.

Збірна України програла матчове протистояння команді Румунії і не зуміла пробитися у світовий фінал Кубка Біллі Джин Кінг, хоча після першого ігрового дня рахунок був 2:0 на користь «синьо-жовтих».

Збірна Румунії стала однією з 12 команд-учасниць КБДК, розіграш якого відбудеться у листопаді 2024 року. Національна команда України знову відправиться в раунд плей-оф.

Україна – Румунія – 2:3

  • Леся Цуренко – Ана Богдан – 3:6, 6:2, 6:0
  • Еліна Світоліна – Жаклін Крістіан – 6:3, 7:5
  • Еліна Світоліна – Ана Богдан – 4:6, 6:4, 3:6
  • Леся Цуренко – Жаклін Крістіан – 6:2, 4:6, 4:6
  • Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Ана Богдан / Жаклін Крістіан – 2:6, 6:7 (7:9)

Нагадаємо, Еліна Світоліна обіграла Жаклін Крістіан у другому поєдинку матчевої зустрічі в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг між командами України та Румунії.

Теги: теніс Еліна Світоліна Збірна України

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