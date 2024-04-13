Світоліна здобула другу перемогу для України в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг

Україні залишилося здобути лише одну перемогу у протистоянні проти Румунії, її також може здобути Світоліна

Україна здобула другу перемогу в матчевій зустрічі з Румунією у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна обіграла Жаклін Крістіан у другому поєдинку матчевої зустрічі в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг між командами України та Румунії.

Гра тривала 1 годину 38 хвилин та завершилася з рахунком 6:3, 7:5. Світоліна розпочала матч, вийшовши вперед 2:0, однак одразу дозволила румунці зрівняти рахунок.

Майже увесь сет тенісистки не відпускали одна одну в рахунку. І все ж Світоліна здобула перемогу. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та використала шість з 12 брейк-пойнтів.

Кубок Біллі Джин Кінг. Кваліфікаційний раунд, другий матч

Еліна Світоліна (Україна) – Жаклін Крістіан (Румунія) 2:0 (6:3, 7:5)

Рахунок у серії: 2-0 на користь України

Кубок Біллі Джин Кінг

Україна – номінальна господарка матчевої зустрічі проти Румунії на Кубку Біллі Джин Кінг. Гра проходить на американському острові Амелія, штат Флорида, на ґрунтовому покритті. Путівку у фінальний раунд Кубка Біллі Джин Кінг здобуде збірна, що першою дістанеться трьох перемог.

Матчева зустріч Україна – Румунія розпочалася з перемоги Лесі Цуренко. У вольовому стилі українка здолала лідерку румунської команди Ану Богдан. Матч тривав 2:04 години. Українка реалізувала 67% брейкпойнтів, румунка – 55%.

Україні залишилося здобути лише одну перемогу у протистоянні проти Румунії. Її також може здобути Світоліна: вона відкриє другий змагальний день грою проти Ани Богдан.

Україна – Румунія: розклад матчів

Субота, 13 квітня. Еліна Світоліна – Ана Богдан

Субота, 13 квітня. Леся Цуренко – Жаклін Крістіан

Субота, 13 квітня. Людмила Кіченок / Надія Кіченок — Анка Тодоні / Мара Гає

Нагадаємо, українська тенісистка Ангеліна Калініна виборола перемогу у третьому колі турніру категорії WTA 1000 у Маямі (США).