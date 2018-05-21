Україна утримує позицію в світовому рейтингу баскетболу 3х3

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У загальному заліку ми другі в світі та Європі

Напередодні старту чемпіонату світу Україна продовжує утримувати другу позицію в світовому рейтинзі баскетболу 3х3.

У загальному заліку ми другі в світі та Європі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

У категорії чоловіків Україна шоста в світі та п'ята в Європі.

Серед жінок ми треті в світі та другі в Європі.

У категорії U-23 Україна третя в світі та друга в Європі серед чоловіків та друга в світі й перша в Європі серед жінок.

У категорії U-18 наші хлопці четверті в світі та треті в Європі, а дівчата треті в світі й другі в Європі.

У групі наша команда зіграє проти Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії.