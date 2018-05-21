  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Україна утримує позицію в світовому рейтингу баскетболу 3х3

    • Розсилка

    У загальному заліку ми другі в світі та Європі

    Напередодні старту чемпіонату світу Україна продовжує утримувати другу позицію в світовому рейтинзі баскетболу 3х3.

    У загальному заліку ми другі в світі та Європі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    У категорії чоловіків Україна шоста в світі та п'ята в Європі.

    Серед жінок ми треті в світі та другі в Європі.

    У категорії U-23 Україна третя в світі та друга в Європі серед чоловіків та друга в світі й перша в Європі серед жінок.

    У категорії U-18 наші хлопці четверті в світі та треті в Європі, а дівчата треті в світі й другі в Європі.

    У групі наша команда зіграє проти Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії.  
    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ