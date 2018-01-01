Україна визначилася зі складом на юніорський чемпіонат світу з фігурного катання

Наша країна точно буде представлена у чоловічому та жіночому катаннях, а також у спортивних танцях на льоду

Президія Української федерації фігурного катання на ковзанах (УФФК) за пропозицією тренерської ради затвердила склад команди України, яка візьме участь у чемпіонаті світу з фігурного катання серед юніорів у Софії (Болгарія) 5-11 березня 2018 року. Про це повідомляє офіційний сайт федерації. У змаганнях виступлять Іван Павлов та Іван Шмуратко



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Наша країна точно буде представлена у чоловічому та жіночому катаннях, а також у спортивних танцях на льоду

Президія Української федерації фігурного катання на ковзанах (УФФК) за пропозицією тренерської ради затвердила склад команди України, яка візьме участь у чемпіонаті світу з фігурного катання серед юніорів у Софії (Болгарія) 5-11 березня 2018 року.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації.

У змаганнях виступлять Іван Павлов та Іван Шмуратко (одиночне катання), Дар’я Попова та Володимир Бєліков (спортивні танці на льоду), а також Анастасія Архіпова (одиночне катання).

Питання щодо участі у чемпіонаті світу спортивної пари Софія Нестерова - Артем Даренський залишається поки що відкритим.

Для того, щоб отримати допуск до змагань, фігуристам треба до 12 лютого набрати необхідний для цього технічний мінімум.

Спортивний дует намагатиметься це зробити на міжнародному турнірі у Польщі, куди спортсмени вирушають вже цього тижня.

Нагадаємо, Павлов та Архіпова перемогли на юніорському чемпіонаті України з фігурного катання.