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    Україна втратила місце в фіналі Всесвітніх естафет ІААФ

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    Збірна України з естафети - Україна втратила місце в фіналі Всесвітніх естафет ІААФ
    Збірна України з естафети
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    Українську жіночу збірну дискваліфікували на змаганнях у Японії

    Жіноча легкоатлетична збірна України з естафети 4х400 втратила місце в фіналі Всесвітніх естафет ІААФ. Нашу команду покарано дискваліфікацією за інцидент з передачею естафетної палички під час забігу, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    Під час передачі естафети від Аліни Логвиненко Тетяні Мельник остання штовхнула суперницю.

    Керівник української команди Євген Пронін наполягає, що індійська спортсменка Сарітабен Лаксманбхаі Гайяквад навмисно провокувала Тетяну Мельник.

    Українська команда подала протест на дискваліфікацію.

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