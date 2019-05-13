Українська дзюдоїстка сенсаційно виграла Grand Slam в Баку (відео)

Єлизавета Каланіна здобула найзнаковішу перемогу в кар'єрі judoinside.com

Єлизавета Каланіна потішила яскравими перемогами над іменитими суперницями

24-річна дзюдоїстка Єлизавета Каланіна з Горішніх Плавнів здобула перше в кар'єрі золото на турнірах із серії Grand Slam. Українська борчиня, яка представляє вагову категорію понад 78 кг перемогла на татамі в Баку (Азербайджан).

Турнірний шлях Єлизавета розпочала, поклавши за допомогою зачіпу на спину призерку трьох чемпіонатів Європи Ясмін Койльбс із Німеччини.

У чвертьфіналі Каланіна поборола чемпіонку Європи-2017 Марину Слуцьку з Білорусі, з якою до того зустрічалася дев'ять разів і перемагала лише двічі. Перемогу українка здобула за рахунок кидка на «ваза-арі».

За вихід у фінал Єлизавета боролася з бронзовою призеркою Олімпіади-2016, призеркою двох чемпіонатів світу і чотирьох чемпіонатів Європи Аноюмарі Веленшек зі Словенії. Скориставшись перевагою у зрості, наша дзюдоїстка змогла взяти зручний захват і провела кидок через стегно на «ваза-арі». Цей прийом виявився переможним.

У фіналі Каланіна перемогла ще одну титуловану дзюдоїстку - боснійку Ларису Черіч. Суперниця теж двічі була призеркою світових і тричі - європейських чемпіонатів. З восьми попередніх сутичок вона перемагала Єлизавету в п'яти. Втім на цей раз на початку третьої хвилини поєдинку українка з допомогою підніжки поклала Черіч на спину - «іппон», чиста перемога!

Додамо, що досі Каланіна двічі була бронзовою призеркою чемпіонатів Європи, шість разів підіймалася на п'єдестали етапів Ґран-прі, «мастерсів» чи Grand Slam. Одного разу - торік у березні в Аґадірі - Єлизавета навіть була чемпіонкою Ґран-прі. У фіналі вона тоді, до слова, здолала Анумарі Веленшек. Втім, перемога Єлизавети в Баку виглядає наразі найзнаковішою подією в її кар'єрі.

Нагадаємо, що в стартовий день Grand Slam у Баку бронзу здобув 22-річний киянин Богдан Ядов, який представляє вагову категорію до 60 кг.

У наступних два дні, крім Каланіної, до п'єдесталу не зміг дістатися жоден з українців. Найближчим був представник надважкої ваги (понад 100 кг) Яків Хаммо. Спершу він переміг на «іппон» румуна Мірчу Кройтору, а у чвертьфіналі програв, пропустивши контратаку «вартістю» в «ваза-арі» від Олександра Вахавяка з Білорусі. У втішному турнірі Яків себе проявити не зумів. Німця Свена Гайнле він пройшов без боротьби, бо суперник не вийшов на татамі, а від росіянина Серґєя Крівобокова пропустив кидок, який перейшов в утримання і чисту поразку вже на 14-й секунді.

По одній перемозі в Баку здобули Галина Тарасова (понад 78 кг), Артем Харченко і Богдан Зусько (обоє - до 81 кг). Стартові сутички програли Артем Хомула і Дмитро Канівець (до 73 кг), Кеджау Ньябалі і Дмитро Бережний (до 90 кг), Антон Савицький і Данило Гуцол (до 100 кг), Андрій Колесник (понад 100 кг), а також Анастасія Турчин (до 78 кг).