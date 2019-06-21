Україна зіграє проти Латвії в 1/4 фіналу чемпіонату Європи



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Збірна України з баскетболу 3х3 ФІБА

Наша чоловіча збірна продовжує боротьбу на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

У третій день чемпіонату світу з баскетболу 3х3 настала розв’язка для двох груп серед команд чоловіків. Саме тих, де виступає та перетинається в плей-оф наша команда.

Перемоги українців над Естонією (15:13) та в овертаймі над Монголією (18:17) вивели їх у чвертьфінал з першого місця в групі.

То ж боротьбу в плей-оф збірна України починає проти Латвії, яка фінішувала другою в групі D.

Матч Україна – Латвія відбудеться 22 червня. Початок о 20:30.

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