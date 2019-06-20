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    Збірні України 3х3 змагатимуться на Європейських іграх

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    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 - Збірні України 3х3 змагатимуться на Європейських іграх
    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3
    ФБУ

    Наші команди візьмуть участь в турнірі з баскетболу 3х3

    Чоловіча та жіноча збірна України з баскетболу 3х3 візьмуть участь у змаганнях на Європейських іграх.

    Це другі склади національних команд, оскільки перші наразі виступають на чемпіонаті світу в Амстердамі.

    У чоловічій збірній у Мінську гратимуть Євген Балабан, Олексій Щепкін, Андрій Кожемякін, Дмитро Липовцев.

    У складі жіночої збірної Вероніка Космач, Тетяна Юркевичус та Ганна Рульова.

    На груповому етапі чоловіки гратимуть проти Росії, Франції та Італії. Суперники жіночої збірної – Естонія, Латвія, Іспанія.

    До плей-оф у чоловіків та жінок виходять по дві команди з групи.

    Пари чвертьфіналу формуються за схемою А1-С2 (1-й матч), D1-B2 (2), В1- D2 (3), С1-А2 (4). Далі в півфіналі зійдуться переможці першого та другого і третього й четвертого чвертьфіналів. Переможені в півфіналах зіграють у матчі за бронзові нагороди.

    Жіноча збірна України – срібний призер змагань з баскетболу 3х3 на перших Європейських іграх 2015 року в Баку.

    З того складу наразі в нашій команді Ганна Рульова (Зарицька). Вона вважає, що в Мінську буде важче пробиватися до п’єдесталу: «Європейські ігри – як мініолімпіада. Ігри в Баку-2015 стали для мене першою практикою в баскетболі 3х3. Мені сподобалося. Після перерви планувала повернутися саме під Ігри. 2020 року баскетбол 3х3 вперше буде на Олімпіаді, то ж дуже хочеться потрапити туди. Вважаю, що і в Мінську все має вийти. Наразі у кожного є по кілька сильних складів. Безперечно, цього разу буде важче, ніж було в Баку».

    Європейські ігри
    Баскетбол 3х3
    Розклад матчів збірних України

    Чоловіки 
    21 червня
    10:15 Україна – Франція
    22 червня
    12:15 Україна – Італія
    14:05 Росія – Україна
    24 червня
    Плей-оф

    Жінки
    21 червня
    11:15 Україна – Латвія
    23 червня
    11:25 Україна – Іспанія
    13:15 Естонія – Україна
    24 червня
    Плей-оф

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