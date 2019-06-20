Збірні України 3х3 змагатимуться на Європейських іграх



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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 ФБУ

Наші команди візьмуть участь в турнірі з баскетболу 3х3

Чоловіча та жіноча збірна України з баскетболу 3х3 візьмуть участь у змаганнях на Європейських іграх.

Це другі склади національних команд, оскільки перші наразі виступають на чемпіонаті світу в Амстердамі.

У чоловічій збірній у Мінську гратимуть Євген Балабан, Олексій Щепкін, Андрій Кожемякін, Дмитро Липовцев.

У складі жіночої збірної Вероніка Космач, Тетяна Юркевичус та Ганна Рульова.

На груповому етапі чоловіки гратимуть проти Росії, Франції та Італії. Суперники жіночої збірної – Естонія, Латвія, Іспанія.

До плей-оф у чоловіків та жінок виходять по дві команди з групи.

Пари чвертьфіналу формуються за схемою А1-С2 (1-й матч), D1-B2 (2), В1- D2 (3), С1-А2 (4). Далі в півфіналі зійдуться переможці першого та другого і третього й четвертого чвертьфіналів. Переможені в півфіналах зіграють у матчі за бронзові нагороди.

Жіноча збірна України – срібний призер змагань з баскетболу 3х3 на перших Європейських іграх 2015 року в Баку.

З того складу наразі в нашій команді Ганна Рульова (Зарицька). Вона вважає, що в Мінську буде важче пробиватися до п’єдесталу: «Європейські ігри – як мініолімпіада. Ігри в Баку-2015 стали для мене першою практикою в баскетболі 3х3. Мені сподобалося. Після перерви планувала повернутися саме під Ігри. 2020 року баскетбол 3х3 вперше буде на Олімпіаді, то ж дуже хочеться потрапити туди. Вважаю, що і в Мінську все має вийти. Наразі у кожного є по кілька сильних складів. Безперечно, цього разу буде важче, ніж було в Баку».

Європейські ігри

Баскетбол 3х3

Розклад матчів збірних України

Чоловіки

21 червня

10:15 Україна – Франція

22 червня

12:15 Україна – Італія

14:05 Росія – Україна

24 червня

Плей-оф

Жінки

21 червня

11:15 Україна – Латвія

23 червня

11:25 Україна – Іспанія

13:15 Естонія – Україна

24 червня

Плей-оф