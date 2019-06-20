Збірні України 3х3 змагатимуться на Європейських іграх
Наші команди візьмуть участь в турнірі з баскетболу 3х3
Чоловіча та жіноча збірна України з баскетболу 3х3 візьмуть участь у змаганнях на Європейських іграх.
Це другі склади національних команд, оскільки перші наразі виступають на чемпіонаті світу в Амстердамі.
У чоловічій збірній у Мінську гратимуть Євген Балабан, Олексій Щепкін, Андрій Кожемякін, Дмитро Липовцев.
У складі жіночої збірної Вероніка Космач, Тетяна Юркевичус та Ганна Рульова.
На груповому етапі чоловіки гратимуть проти Росії, Франції та Італії. Суперники жіночої збірної – Естонія, Латвія, Іспанія.
До плей-оф у чоловіків та жінок виходять по дві команди з групи.
Пари чвертьфіналу формуються за схемою А1-С2 (1-й матч), D1-B2 (2), В1- D2 (3), С1-А2 (4). Далі в півфіналі зійдуться переможці першого та другого і третього й четвертого чвертьфіналів. Переможені в півфіналах зіграють у матчі за бронзові нагороди.
Жіноча збірна України – срібний призер змагань з баскетболу 3х3 на перших Європейських іграх 2015 року в Баку.
З того складу наразі в нашій команді Ганна Рульова (Зарицька). Вона вважає, що в Мінську буде важче пробиватися до п’єдесталу: «Європейські ігри – як мініолімпіада. Ігри в Баку-2015 стали для мене першою практикою в баскетболі 3х3. Мені сподобалося. Після перерви планувала повернутися саме під Ігри. 2020 року баскетбол 3х3 вперше буде на Олімпіаді, то ж дуже хочеться потрапити туди. Вважаю, що і в Мінську все має вийти. Наразі у кожного є по кілька сильних складів. Безперечно, цього разу буде важче, ніж було в Баку».
Європейські ігри
Баскетбол 3х3
Розклад матчів збірних України
Чоловіки
21 червня
10:15 Україна – Франція
22 червня
12:15 Україна – Італія
14:05 Росія – Україна
24 червня
Плей-оф
Жінки
21 червня
11:15 Україна – Латвія
23 червня
11:25 Україна – Іспанія
13:15 Естонія – Україна
24 червня
Плей-оф