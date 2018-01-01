Українці перемогли в новорічних спортивних змаганнях у Польщі

Всього в забігу брало участь 115 осіб

Двоє представників нашої країни стали переможцями 23-х Новорічних змагань з бігу на шість кілометрів, які проводилося традиційно в Наленчуві Люблінського воєводства. «Українець Андрій Старжинський, який проживає у Польщі, став першим переможцем спортивних змагань в Новому році, перемігши в 23-му Новорічному змаганні з бігу на дистанції шість



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Андрій Старжинський. Фото: Інформатор

Всього в забігу брало участь 115 осіб

Двоє представників нашої країни стали переможцями 23-х Новорічних змагань з бігу на шість кілометрів, які проводилося традиційно в Наленчуві Люблінського воєводства.

«Українець Андрій Старжинський, який проживає у Польщі, став першим переможцем спортивних змагань в Новому році, перемігши в 23-му Новорічному змаганні з бігу на дистанції шість кілометрів. Серед жінок також перемогла українка Ірена Жирна», – пише портал Onet.pl.

Всього в забігу брало участь 115 осіб, які не є професіоналами, але мають хорошу спортивну підготовку, тому перемога в ньому є справою престижу.

Особливістю даних спортивних змагання стало те, що вони почалися в 2017-му році, а завершилися вже в 2018-му.

Організатори спеціально так підгадували час, щоб середину дистанції спортсмени долали під час наставання Нового року.