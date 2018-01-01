Українець Абраменко потрапив на обкладинку New York Times
- Сьогодні, 11:38
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Олександр Абраменко. Фото: Getty Images
На заставці NYT зображений фантастичний політ Абраменка
Авторитетне видання The New York Times оновило фонову заставку в соціальній мережі Facebook фотографією українського фристайліста Олександра Абраменка.
На заставці NYT зображений фантастичний політ Абраменка під час виступу на Олімпіаді-2018.
Зазначимо, що у коментарях до фото користувачі висловили безліч компліментів на адресу нашого спортсмена.
Нагадаємо, Олександр Абраменко приніс Україні перше та єдине золото Олімпійських ігор у Пхьончхані. Нашому спортсмену не було рівних у змаганнях з фристайлу.
Джерело: ICTV