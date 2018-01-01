Українець Абраменко потрапив на обкладинку New York Times

На заставці NYT зображений фантастичний політ Абраменка

Авторитетне видання The New York Times оновило фонову заставку в соціальній мережі Facebook фотографією українського фристайліста Олександра Абраменка. На заставці NYT зображений фантастичний політ Абраменка під час виступу на Олімпіаді-2018. Зазначимо, що у коментарях до фото користувачі висловили безліч компліментів на адресу нашого