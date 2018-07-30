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    Українець Болдирев переміг росіянина у фіналу Кубку світу зі скелелазіння (відео)

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    Данило Болдирев - Українець Болдирев переміг росіянина у фіналу Кубку світу зі скелелазіння (відео)
    Данило Болдирев

    Данило випередив конкурента на одну десяту секунди

    У суботу, 28 липня, у місті Арко (Італія) завершились змагання Х етапу Кубку світу зі скелелазіння у дисципліні «швидкість», де українець Данило Болдирев здобув своє друге поспіль золото.

    Про це повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України.

    При цьому він продемонстрував найкращий час сезону.

    5.58 с – саме з таким показником завершив змагання Данило, здолавши у фіналі росіянина Олександра Шилова. Українець був швидше за суперника на 12 сотих секунди.

    Нагадаємо, попереднє золото Данило здобув на етапі Кубку світу у Шамоні.

    Загалом участь у змаганнях взяли представники з понад 20 країн світу.

    Україну у дисципліні швидкість представляли сім спортсменів: Данило Болдирев (Одеса), Костянтин Павленко (Одеса), Ярослав Ткач (Кременчук), Ігор Робота (Дніпро), Артем Глушко (Дніпро), Маргарита Захарова (Харків) та Тетяна Колкотіна (Дніпро).

    Через кваліфікаційний відбір зміг прорватися ще один одесит – Костянтин Павленко, але він зупинився 1/8 фіналу, посівши у підсумку 11-ту сходинку турнірної таблиці.

    спорт українці
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