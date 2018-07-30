Українець Болдирев переміг росіянина у фіналу Кубку світу зі скелелазіння (відео)
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Данило випередив конкурента на одну десяту секунди
У суботу, 28 липня, у місті Арко (Італія) завершились змагання Х етапу Кубку світу зі скелелазіння у дисципліні «швидкість», де українець Данило Болдирев здобув своє друге поспіль золото.
Про це повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України.
При цьому він продемонстрував найкращий час сезону.
5.58 с – саме з таким показником завершив змагання Данило, здолавши у фіналі росіянина Олександра Шилова. Українець був швидше за суперника на 12 сотих секунди.
Нагадаємо, попереднє золото Данило здобув на етапі Кубку світу у Шамоні.
Загалом участь у змаганнях взяли представники з понад 20 країн світу.
Україну у дисципліні швидкість представляли сім спортсменів: Данило Болдирев (Одеса), Костянтин Павленко (Одеса), Ярослав Ткач (Кременчук), Ігор Робота (Дніпро), Артем Глушко (Дніпро), Маргарита Захарова (Харків) та Тетяна Колкотіна (Дніпро).
Через кваліфікаційний відбір зміг прорватися ще один одесит – Костянтин Павленко, але він зупинився 1/8 фіналу, посівши у підсумку 11-ту сходинку турнірної таблиці.