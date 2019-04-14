Українець Дерев'янчеко здобув перемогу в лютій рубці і став претендентом на титул чемпіона світу (відео)



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Сергій Дерев'янченко здобув одну з найважчих перемог у кар'єрі Boxing News

Судді віддали українцеві невелику перевагу

У бою за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі (до 72,6 кг) на рингу Minneapolis Armory в Міннеаполісі (штат Міннесота, США) українець Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) переміг Джека Кулькая (25-4, 13 КО) з Німеччини одноголосним рішенням суддів.

Бій розпочався з розвідки джебами. Кулькай перегравав українця за рахунок роботи ніг, діяв на спурт, не даючи тому диктувати темп і дистанцію.

Дерев'янченко - Кулкай

У четвертій трихвилинці українець перехопив ініціативу: накрутив щільність і темп бою, почав комбінувати, працювали ноги, добре «хитав маятник». Особливо гарно проходили у Дерев'янченка удари по корпусу.

У восьмому раунді українець пропустив удар і втратив рівновагу, але не дав опонентові розвинути епізод, а потім і зовсім перехопив ініціативу. Прозявив Дерев'янченко удар і в десятому раунді, після чого Кулькай перехопив ініціативу в поєдинку.

11-й раунд почався з падіння українця. Рефері нокдауну не розгледів - спірний епізод. Останні секунди бою завершилися лютим обміном ударами.

Вердикт суддів: двічі 116:112 і 115:113 на користь українця.

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Джерело: vringe.com