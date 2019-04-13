Ломаченко ефектно нокаутував Кроллу в четвертому раунді і захистив свої титули



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Ентоні Кролла й до бою розумів, що є в бою з Василем Василем Ломаченком андердоґом Укрінформ

Для перемоги Василеві цілком могло вистачити й трьох раундів

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі, український боєць Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) захистив свої титули в бою, який відбувався на рингу в «Стейплз Центр» у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США).

Британця Ентоні Кроллу (34-7-3, 13 КО) наш боєць нокаутував у четвертому раунді.



Мабуть, то був найлегший бій у професійній кар'єрі Ломаченка. Провівши розвідку в першому раунді, з кожним наступним наш боєць вкладався в удари все сильніше і, в принципі, міг завершити бій ще в третьому раунді. Однак там рефері вирішив секунд за 15 до завершення трихвилинки відрахувати стоячий нокдаун. Це відтягнуло фінал, але ненадовго. Жорстоке побиття продовжилося з самого початку четвертого раунду і завершилося кровавим нокаутом.

Ломаченко розраховує, що після цієї перемоги наступний бій буде за об'єднання титулів. Українець сподівається зустрітися чи з чемпіоном WBС Майкі Ґарсією зі США, чи з володарем пояса IBF Річардом Коммі з Ґани.

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