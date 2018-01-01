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    Українець Ковбаснюк потрапив до топ-50 у гірськолижному спуску, переміг норвежець

    Нарешті відбулися змагання зі швидкісного спуску
    Українець Іван Ковбаснюк став 49-м у швидкісному гірськолижному спуску на Олімпіаді-2018 у Південній Кореї. Змагання, які вже переносили, нарешті відбулися у Пхьончхані. Ковбаснюк подолав дистанцію за 1:48.57 хв. Від переможця Акселя Лунда Свіндаля з Норвегії Іван відстав на більш ніж вісім секунд. Усього на ці змагання було заявлено 57
    • Сьогодні, 08:41
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    Фото Getty Images
    Фото Getty Images

    Нарешті відбулися змагання зі швидкісного спуску

    Українець Іван Ковбаснюк став 49-м у швидкісному гірськолижному спуску на Олімпіаді-2018 у Південній Кореї.

    Змагання, які вже переносили, нарешті відбулися у Пхьончхані.

    Ковбаснюк подолав дистанцію за 1:48.57 хв.

    Від переможця Акселя Лунда Свіндаля з Норвегії Іван відстав на більш ніж вісім секунд.

    Усього на ці змагання було заявлено 57 спорстменів, але двоє з них не вийшло на старт, а двоє не фінішувало. Таким чином, українець став п’ятим з кінця серед тих, хто дістався фінішу.

    Срібна нагорода також дісталася команді Норвегії – її здобув Х’єтіль Янсруд. На третьому місці фінішував Беат Фойц зі Швейцарії.

    І якщо перше та третє місце розділили менше двох десятих секунди, то четверта позиція відстала від переможця на півсекунди.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Гірськолижний спорт

    Чоловічий швидкісний спуск

    1. Аксель Лунд Свіндаль (Норвегія) – 1:40.25
    2. Х’єтіль Янсруд (Норвегія) - +0.12
    3. Беат Фойц (Швейцарія) - +0.18
    ...49. Іван Ковбаснюк (Україна) - +8.32

    Знайомтесь з повним календарем змагань на Олімпіаді, а також з календарем змагань українських спортсменів.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) Південна Корея лижний спорт
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