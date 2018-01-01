Українець Ковбаснюк потрапив до топ-50 у гірськолижному спуску, переміг норвежець
- Сьогодні, 08:41
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Нарешті відбулися змагання зі швидкісного спуску
Українець Іван Ковбаснюк став 49-м у швидкісному гірськолижному спуску на Олімпіаді-2018 у Південній Кореї.
Змагання, які вже переносили, нарешті відбулися у Пхьончхані.
Ковбаснюк подолав дистанцію за 1:48.57 хв.
Від переможця Акселя Лунда Свіндаля з Норвегії Іван відстав на більш ніж вісім секунд.
Усього на ці змагання було заявлено 57 спорстменів, але двоє з них не вийшло на старт, а двоє не фінішувало. Таким чином, українець став п’ятим з кінця серед тих, хто дістався фінішу.
Срібна нагорода також дісталася команді Норвегії – її здобув Х’єтіль Янсруд. На третьому місці фінішував Беат Фойц зі Швейцарії.
І якщо перше та третє місце розділили менше двох десятих секунди, то четверта позиція відстала від переможця на півсекунди.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Гірськолижний спорт
Чоловічий швидкісний спуск
1. Аксель Лунд Свіндаль (Норвегія) – 1:40.25
2. Х’єтіль Янсруд (Норвегія) - +0.12
3. Беат Фойц (Швейцарія) - +0.18
...49. Іван Ковбаснюк (Україна) - +8.32
Знайомтесь з повним календарем змагань на Олімпіаді, а також з календарем змагань українських спортсменів.