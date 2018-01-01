«Главком» знайомить з повним розкладом змагань зимових Олімпійських ігор

Незважаючи на те, що Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані офіційно розпочнуться сьогодні, у п’ятницю, 9 лютого, ще у середу на свої змагальні траси та трампліни вийшли біатлоністи, саночники та стрибуни з трампліна. Саме вони першими провели офіційні тренування перед стартом Олімпіади. Церемонія відкриття XXIII Зимових Олімпійських ігор

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«Главком» знайомить з повним розкладом змагань зимових Олімпійських ігор

Незважаючи на те, що Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані офіційно розпочнуться сьогодні, у п’ятницю, 9 лютого, ще у середу на свої змагальні траси та трампліни вийшли біатлоністи, саночники та стрибуни з трампліна. Саме вони першими провели офіційні тренування перед стартом Олімпіади.

Церемонія відкриття XXIII Зимових Олімпійських ігор розпочнеться, як уже було вказано, у п'ятницю, о 13:00 за київським часом (о 20:00 за місцевим). Церемонія ж закриття запланована на 25 лютого (початок – також о 13:00 за Києвом).

Усього у Пхьончхані-2018 розіграють 102 комплекти нагород. У таких дисциплінах як біатлон, лижні перегони, хокей із шайбою, фристайл, фігурне катання, бобслей, санний спорт, скелетон, ковзанярський спорт, шорт-трек, керлінг, гірськолижний спорт, сноубординг, стрибки з трампліна, лижне двоборство.

Україну у Кореї представлятимуть 33 атлети. Саме стільки спортсменів виконали умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій із зимових видів спорту, виборовши відповідні ліцензії. Українські олімпійці змагатимуться у дев’яти видах спорту з 15-ти.

«Главком» знайомить з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані. Зауважимо, що час вказано київський.

8 лютого

9 лютого

01:35 Керлінг, змішані команди, груповий етап 03:00 Фігурне катання, командні змагання, чоловіча одиночна коротка програма 03:00 Фристайл, жінки, могул, кваліфікація 04:45 Фристайл, чоловіки, могул, кваліфікація 04:45 Фігурне катання, командні змагання, коротка програма у спортивних пар 06:35 Керлінг, змішані команди, груповий етап 13:00 Церемонія відкриття

10 лютого

02:05 Керлінг, змішані команди, груповий етап 03:00 Сноубординг, чоловіки, слоупстайл, кваліфікація 06:00 Сноубординг, чоловіки, слоупстайл, кваліфікація 09:15 Лижні перегони, жінки, скіатлон, медалі

09:40 Хокей, жінки, груповий етап 12:00 Шорт-трек, чоловіки, 1,500м, кваліфікація

12:10 Санний спорт, заїзди 1 і 2 у чоловіків-одиночників 12:44 Шорт-трек, жінки, 500м, кваліфікація 13:00 Ковзанярський спорт, жінки, 3,000м, медалі

13:05 Керлінг, змішані команди, груповий етап

13:15 Біатлон, жінки, спринт, 7,5км, медалі

13:52 Шорт-трек, жінки, естафета 3,000м, кваліфікація 14:10 Хокей, жінки, груповий етап 14:28 Шорт-трек, чоловіки, 1,500м, медалі

14:35 Стрибки з трампліна, чоловіки, нормальний трамплін, медалі



11 лютого

02:05 Керлінг, змішані команди, груповий етап 03:00 Фігурне катання, командні змагання, коротка програма танцювальних пар на льоду 03:00 Сноубординг, чоловіки, слоупстайл, медалі 04:00 Гірськолижний спорт, чоловіки, швидкісний спуск, медалі 04:45 Фігурне катання, командні змагання, жіноча одиночна коротка програма 06:30 Сноубординг, жінки, слоупстайл, кваліфікація 06:40 Фігурне катання, командні змагання, довільна програма спортивних пар 08:15 Лижні перегони, чоловіки, скіатлон, медалі 09:00 Ковзанярський спорт, чоловіки, 5,000м, медалі 09:40 Хокей, жінки, груповий етап 12:30 Фристайл, жінки, могул, кваліфікація 2 13:00 Санний спорт, заїзди 3 та 4 у чоловіків-одиночників, медалі 13:05 Керлінг, змішані команди, груповий етап 13:15 Біатлон, чоловіки, спринт, 10км, медалі 14:10 Хокей, жінки, груповий етап 15:10 Фристайл, жінки, могул, медалі

12 лютого

02:05 Керлінг, змішані команди, вирішальні поєдинки 03:00 Фігурне катання, командні змагання, чоловіча одиночна довільна програма 03:00 Сноубординг, жінки, слоупстайл, медалі 03:15 Гірськолижний спорт, жінки, гігантський слалом, спроба 1 04:10 Фігурне катання, командні змагання, жіноча одиночна довільна програма 05:20 Фігурне катання, командні змагання, довільна програма танцювальних пар на льоду, медалі 06:30 Сноубординг, жінки, хафпайп, кваліфікація 06:45 Гірськолижний спорт, жінки, гігантський слалом, спроба 2, медалі 09:40 Хокей, жінки, груповий етап 12:10 Біатлон, жінки, гонка переслідування, 10км, медалі 12:30 Фристайл, чоловіки, могул, кваліфікація 2 12:50 Санний спорт, заїзди 1 і 2 у жінок-одиночниць 13:05 Керлінг, змішані команди, вирішальні поєдинки 13:35 Стрибки з трампліна, жінки, нормальний трамплін, медалі 14:00 Біатлон, чоловіки, гонка переслідування, 12,5км, медалі 14:30 Хокей, жінки, груповий етап 14:10 Ковзанярський спорт, жінки, 1,500м, медалі 15:10 Фристайл, чоловіки, могул , медалі

13 лютого

02:05 Керлінг, змішані команди, медалі 03:00 Сноубординг, жінки, хафпайп, медалі 04:30 Гірськолижний спорт, чоловіки, комбінація, швидкісний спуск 06:00 Сноубординг, чоловіки, хафпайп, кваліфікація 08:00 Гірськолижний спорт, чоловіки, комбінація, слалом, медалі 09:40 Хокей, жінки, груповий етап 10:30 Лижні перегони, спринт, жінки та чоловіки, кваліфікація 12:00 Шорт-трек, жінки, 500м, кваліфікація 12:26 Шорт-трек, чоловіки, 1,000м, кваліфікація 12:30 Санний спорт, заїзди 3 та 4 у жінок-одиночниць, медалі 13:00 Ковзанярський спорт, чоловіки, 1,500м, медалі 13:05 Керлінг, змішані команди, медалі 13:32 Шорт-трек, чоловіки, естафета, 5,000м, кваліфікація 14:10 Хокей, жінки, груповий етап 14:11 Шорт-трек, жінки, 500м, медалі 14:25 Лижні перегони, жінки, спринт, медалі 14:34 Лижні перегони, чоловіки, спринт, медалі

14 лютого

02:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 03:00 Фігурне катання, коротка програма спортивних пар 03:15 Гірськолижний спорт, жінки, слалом, спроба 1 03:30 Сноубординг, чоловіки, хафпайп, медалі 05:10 Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап 06:45 Гірськолижний спорт, жінки, слалом, спроба 2, медалі 07:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 08:00 Лижне двоборство, нормальний трамплін 09:40 Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап 10:45 Лижне двоборство, гонка 10км, медалі 12:00 Ковзанярський спорт, жінки, 1,000м, медалі 13:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 13:05 Біатлон, жінки, індивідуальна гонка, 15км, медалі 13:20 Санний спорт, заїзди 1 і 2 у двійок, медалі 14:10 Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап

15 лютого

02:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 03:00 Скелетон, заїзди 1 і 2 у чоловіків 03:30 Фігурне катання, довільна програма спортивних, медалі 04:00 Гірськолижний спорт, чоловіки, супергігант, медалі 04:00 Сноубординг, чоловіки, крос, кваліфікація 05:10 Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап 07:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 07:45 Сноубординг, чоловіки, крос, медалі 08:30 Лижні перегони, жінки, 10км, медалі 09:40 Хокей, чоловіки та жінки, груповий 13:00 Ковзанярський спорт, чоловіки, 10,000м, медалі 13:00 Біатлон, чоловіки, індивідуальна гонка, 20км, медалі 13:00 Фристайл, жінки, акробатика, кваліфікація 13:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 14:10 Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап 14:30 Санний спорт, командна естафета, медалі

16 лютого

02:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 02:30 Скелетон, заїзди 3 та 4 у чоловіків, медалі 03:00 Фігурне катання, чоловіча одиночна коротка програма 03:00 Сноубординг, жінки, крос, кваліфікація 05:10 Хокей, чоловіки, груповий етап 05:56 Сноубординг, жінки, крос, медалі 07:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 08:00 Лижні перегони, чоловіки, 15км, медалі 09:40 Хокей, чоловіки, груповий етап 13:00 Ковзанярський спорт, жінки, 5,000м, медалі 13:00 Фристайл, жінки, акробатика, медалі 13:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 13:15 Стрибки з трампліна, чоловіки, великий трамплін, кваліфікація 13:20 Скелетон, заїзди 1 і 2 у жінок 14:10 Хокей, чоловіки, груповий етап

17 лютого

02:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 03:00 Фігурне катання, чоловіча одиночна довільна програма, медалі 03:00 Фристайл, жінки, слоупстайл, кваліфікація 04:00 Гірськолижний спорт, жінки, супергігант, медалі 05:10 Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап і чвертьфінали 06:00 Фристайл, жінки, слоупстайл, медалі 07:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 09:40 Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап і чвертьфінали 11:30 Лижні перегони, жінки, естафета 4х5км, медалі 12:00 Шорт-трек, жінки, 1,500м, кваліфікація 12:44 Шорт-трек, чоловіки, 1,000м, кваліфікація 13:00 Фристайл, чоловіки, акробатика, кваліфікація 13:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 13:15 Біатлон, жінки, гонка з масовим стартом, 12,5км, медалі 13:20 Скелетон, заїзди 3 та 4 у жінок, медалі 14:10 Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап і чвертьфінали 14:11 Шорт-трек, жінки, 1,500м, медалі 14:26 Шорт-трек, чоловіки, 1,000м, медалі 14:30 Стрибки з трампліна, чоловіки, великий трамплін, медалі

18 лютого

02:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 03:00 Фристайл, чоловіки, слоупстайл, кваліфікація 03:15 Гірськолижний спорт, чоловіки, гігантський слалом, спроба 1 05:10 Хокей, чоловіки, груповий етап 06:15 Фристайл, чоловіки, слоупстайл, медалі 06:45 Гірськолижний спорт, чоловіки, гігантський слалом, спроба 2, медалі 07:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 08:15 Лижні перегони, чоловіки, естафета 4х10км, медалі 09:40 Хокей, чоловіки, груповий етап 13:00 Фристайл, чоловіки, акробатика, медалі 13:05 Бобслей, заїзди 1 і 2 у чоловіків-двійок 13:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 13:15 Біатлон, чоловіки, гонка з масовим стартом, 15км, медалі 13:56 Ковзанярський спорт, жінки, 500м, медалі 14:10 Хокей, чоловіки, груповий етап

19 лютого

02:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 02:30 Сноубординг, жінки, біг-ейр, кваліфікація 03:00 Фристайл, жінки, хафпайп, кваліфікація 03:00 Фігурне катання, коротка програма танцювальних пар на льоду 06:10 Хокей, жінки, вирішальні поєдинки 07:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 13:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 13:15 Бобслей, заїзди 3 та 4 у чоловіків-двійок, медалі 13:53 Ковзанярський спорт, чоловіки, 500м, медалі 14:10 Хокей, жінки, вирішальні поєдинки 14:30 Стрибки з трампліна, командні чоловічі змагання, великий трамплін, медалі

20 лютого

02:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 03:00 Фігурне катання, довільна програма танцювальних пар на льоду, медалі 03:30 Фристайл, жінки, хафпайп, медалі 05:10 Хокей, чоловіки, змагання за вихід у плей-офф 06:00 Фристайл, чоловіки, хафпайп, кваліфікація 07:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 09:40 Хокей, чоловіки, змагання за вихід у плей-офф 12:00 Шорт-трек, жінки, 1,000м, кваліфікація 12:00 Лижне двоборство, великий трамплін 12:45 Шорт-трек, чоловіки, 500м, кваліфікація 13:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 13:15 Біатлон, змішана естафета, 2х6км+2х7,5км, медалі 13:33 Шорт-трек, жіноча естафета, 3,000м, медалі 13:50 Бобслей, заїзди 1 і 2 у жінок-двійок 14:10 Хокей, чоловіки, змагання за вихід у плей-офф 14:45 Лижне двоборство, гонка 10км, медалі

21 лютого

02:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 02:30 Сноубординг, чоловіки, біг-ейр, кваліфікація 03:00 Фігурне катання, жіноча одиночна коротка програма 04:00 Гірськолижний спорт, жінки, швидкісний спуск, медалі 05:10 Хокей, чоловіки, вирішальні поєдинки 06:15 Фристайл, чоловіки, скі-крос, кваліфікація 07:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 07:35 Фристайл, чоловіки, скі-крос, медалі 09:40 Хокей, жінки, вирішальні поєдинки, медалі 10:00 Лижні перегони, жінки та чоловіки, командний спринт, кваліфікація 12:00 Лижні перегони, жінки, командний спринт, медалі 12:30 Лижні перегони, чоловіки, командний спринт, медалі 13:05 Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап 13:40 Бобслей, заїзди 3 та 4 у жінок-двійок, медалі 14:10 Хокей, чоловіки, вирішальні поєдинки 14:52 Ковзанярський спорт, жіноча командна гонка, медалі 15:11 Ковзанярський спорт, чоловіча командна гонка, медалі

22 лютого

02:05 Керлінг, жінки та чоловіки, вирішальні поєдинки 03:15 Гірськолижний спорт, чоловіки, слалом, спроба 1 04:30 Фристайл, чоловіки, хафпайп, медалі 05:00 Сноубординг, паралельний гігантський слалом, жінки та чоловіки, кваліфікація 06:10 Хокей, жінки, медалі 06:45 Гірськолижний спорт, чоловіки, слалом, спроба 2, медалі 09:30 Лижне двоборство, командні змагання, великий трамплін 12:20 Лижне двоборство, командні змагання, естафета 4х5км, медалі 13:05 Керлінг, жінки та чоловіки, вирішальні поєдинки 13:15 Біатлон, жіноча естафета, 4х6км, медалі 13:18 Шорт-трек, чоловіки, 500м, медалі 13:30 Шорт-трек, жінки, 1,000, медалі 14:03 Шорт-трек, чоловіча естафета, 5,000м, медалі

23 лютого

02:30 Сноубординг, жінки, біг-ейр, медалі

03:00 Фігурне катання, жіноча одиночна довільна програма, медалі 04:00 Гірськолижний спорт, жінки, комбінація, швидкісний спуск 06:15 Фристайл, жінки, скі-крос, кваліфікація 07:30 Гірськолижний спорт, жінки, комбінація, слалом, медалі 07:35 Фристайл, жінки, скі-крос, медалі 08:35 Керлінг, чоловіки, медалі 09:40 Хокей, чоловіки, вирішальні поєдинки 12:00 Ковзанярський спорт, чоловіки, 1,000м, медалі 13:05 Керлінг, жінки, вирішальні поєдинки 13:15 Біатлон, чоловіча естафета, 4х7,5км, медалі 14:10 Хокей, чоловіки, вирішальні поєдинки

24 лютого

02:30 Бобслей, заїзди 1 і 2 у чоловіків-четвірок 03:00 Сноубординг, чоловіки, біг-ейр, медалі 04:00 Гірськолижний спорт, командні змагання, кваліфікація 05:00 Сноубординг, жінки та чоловіки, паралельний гігантський слалом, кваліфікація 05:28 Гірськолижний спорт, командні змагання, медалі 05:58 Сноубординг, жінки, паралельний гігантський слалом, медалі 06:04 Сноубординг, чоловіки, паралельний гігантський слалом, медалі 07:00 Лижні перегони, чоловіки, 50км, медалі 08:35 Керлінг, чоловіки, медалі 13:05 Керлінг, жінки, медалі 14:10 Хокей, чоловіки, медалі 14:30 Ковзанярський спорт, жіночий мас-старт, медалі 15:00 Ковзанярський спорт, чоловічий мас-старт, медалі

25 лютого