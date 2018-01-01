Олімпіада-2018. Календар змагань
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«Главком» знайомить з повним розкладом змагань зимових Олімпійських ігор
Незважаючи на те, що Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані офіційно розпочнуться сьогодні, у п’ятницю, 9 лютого, ще у середу на свої змагальні траси та трампліни вийшли біатлоністи, саночники та стрибуни з трампліна. Саме вони першими провели офіційні тренування перед стартом Олімпіади.
Церемонія відкриття XXIII Зимових Олімпійських ігор розпочнеться, як уже було вказано, у п'ятницю, о 13:00 за київським часом (о 20:00 за місцевим). Церемонія ж закриття запланована на 25 лютого (початок – також о 13:00 за Києвом).
Усього у Пхьончхані-2018 розіграють 102 комплекти нагород. У таких дисциплінах як біатлон, лижні перегони, хокей із шайбою, фристайл, фігурне катання, бобслей, санний спорт, скелетон, ковзанярський спорт, шорт-трек, керлінг, гірськолижний спорт, сноубординг, стрибки з трампліна, лижне двоборство.
Україну у Кореї представлятимуть 33 атлети. Саме стільки спортсменів виконали умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій із зимових видів спорту, виборовши відповідні ліцензії. Українські олімпійці змагатимуться у дев’яти видах спорту з 15-ти.
«Главком» знайомить з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані. Зауважимо, що час вказано київський.
8 лютого
|
02:05
|
13:05
|
13:05
|
Стрибки з трампліна, чоловіки, нормальний трамплін, кваліфікація
9 лютого
|
01:35
|
Керлінг, змішані команди, груповий етап
|
03:00
|
Фігурне катання, командні змагання, чоловіча одиночна коротка програма
|
03:00
|
04:45
|
Фристайл, чоловіки, могул, кваліфікація
|
04:45
|
Фігурне катання, командні змагання, коротка програма у спортивних пар
|
06:35
|
Керлінг, змішані команди, груповий етап
|
13:00
|
Церемонія відкриття
10 лютого
|
02:05
|
Керлінг, змішані команди, груповий етап
|
03:00
|
Сноубординг, чоловіки, слоупстайл, кваліфікація
|
06:00
|
Сноубординг, чоловіки, слоупстайл, кваліфікація
|
09:15
|
Лижні перегони, жінки, скіатлон, медалі
|
09:40
|
Хокей, жінки, груповий етап
|
12:00
|
Шорт-трек, чоловіки, 1,500м, кваліфікація
|
12:10
|
Санний спорт, заїзди 1 і 2 у чоловіків-одиночників
|
12:44
|
Шорт-трек, жінки, 500м, кваліфікація
|
13:00
|
Ковзанярський спорт, жінки, 3,000м, медалі
|
13:05
|
Керлінг, змішані команди, груповий етап
|
13:15
|
Біатлон, жінки, спринт, 7,5км, медалі
|
13:52
|
Шорт-трек, жінки, естафета 3,000м, кваліфікація
|
14:10
|
Хокей, жінки, груповий етап
|
14:28
|
Шорт-трек, чоловіки, 1,500м, медалі
|
14:35
|
Стрибки з трампліна, чоловіки, нормальний трамплін, медалі
11 лютого
|
02:05
|
Керлінг, змішані команди, груповий етап
|
03:00
|
Фігурне катання, командні змагання, коротка програма танцювальних пар на льоду
|
03:00
|
Сноубординг, чоловіки, слоупстайл, медалі
|
04:00
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, швидкісний спуск, медалі
|
04:45
|
Фігурне катання, командні змагання, жіноча одиночна коротка програма
|
06:30
|
Сноубординг, жінки, слоупстайл, кваліфікація
|
06:40
|
Фігурне катання, командні змагання, довільна програма спортивних пар
|
08:15
|
Лижні перегони, чоловіки, скіатлон, медалі
|
09:00
|
Ковзанярський спорт, чоловіки, 5,000м, медалі
|
09:40
|
Хокей, жінки, груповий етап
|
12:30
|
Фристайл, жінки, могул, кваліфікація 2
|
13:00
|
Санний спорт, заїзди 3 та 4 у чоловіків-одиночників, медалі
|
13:05
|
Керлінг, змішані команди, груповий етап
|
13:15
|
Біатлон, чоловіки, спринт, 10км, медалі
|
14:10
|
Хокей, жінки, груповий етап
|
15:10
|Фристайл, жінки, могул, медалі
12 лютого
|
02:05
|
Керлінг, змішані команди, вирішальні поєдинки
|
03:00
|
Фігурне катання, командні змагання, чоловіча одиночна довільна програма
|
03:00
|
Сноубординг, жінки, слоупстайл, медалі
|
03:15
|
Гірськолижний спорт, жінки, гігантський слалом, спроба 1
|
04:10
|
Фігурне катання, командні змагання, жіноча одиночна довільна програма
|
05:20
|
Фігурне катання, командні змагання, довільна програма танцювальних пар на льоду, медалі
|
06:30
|
Сноубординг, жінки, хафпайп, кваліфікація
|
06:45
|
Гірськолижний спорт, жінки, гігантський слалом, спроба 2, медалі
|
09:40
|
Хокей, жінки, груповий етап
|
12:10
|
Біатлон, жінки, гонка переслідування, 10км, медалі
|
12:30
|
Фристайл, чоловіки, могул, кваліфікація 2
|
12:50
|
Санний спорт, заїзди 1 і 2 у жінок-одиночниць
|
13:05
|
Керлінг, змішані команди, вирішальні поєдинки
|
13:35
|
Стрибки з трампліна, жінки, нормальний трамплін, медалі
|
14:00
|
Біатлон, чоловіки, гонка переслідування, 12,5км, медалі
|
14:30
|
Хокей, жінки, груповий етап
|
14:10
|
Ковзанярський спорт, жінки, 1,500м, медалі
|
15:10
|Фристайл, чоловіки, могул, медалі
13 лютого
|
02:05
|
Керлінг, змішані команди, медалі
|
03:00
|
Сноубординг, жінки, хафпайп, медалі
|
04:30
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, комбінація, швидкісний спуск
|
06:00
|
Сноубординг, чоловіки, хафпайп, кваліфікація
|
08:00
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, комбінація, слалом, медалі
|
09:40
|
Хокей, жінки, груповий етап
|
10:30
|
Лижні перегони, спринт, жінки та чоловіки, кваліфікація
|
12:00
|
Шорт-трек, жінки, 500м, кваліфікація
|
12:26
|
Шорт-трек, чоловіки, 1,000м, кваліфікація
|
12:30
|
Санний спорт, заїзди 3 та 4 у жінок-одиночниць, медалі
|
13:00
|
Ковзанярський спорт, чоловіки, 1,500м, медалі
|
13:05
|
Керлінг, змішані команди, медалі
|
13:32
|
Шорт-трек, чоловіки, естафета, 5,000м, кваліфікація
|
14:10
|
Хокей, жінки, груповий етап
|
14:11
|
Шорт-трек, жінки, 500м, медалі
|
14:25
|
Лижні перегони, жінки, спринт, медалі
|14:34
|Лижні перегони, чоловіки, спринт, медалі
14 лютого
|
02:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
03:00
|
Фігурне катання, коротка програма спортивних пар
|
03:15
|
Гірськолижний спорт, жінки, слалом, спроба 1
|
03:30
|
Сноубординг, чоловіки, хафпайп, медалі
|
05:10
|
Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап
|
06:45
|
Гірськолижний спорт, жінки, слалом, спроба 2, медалі
|
07:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
08:00
|
Лижне двоборство, нормальний трамплін
|
09:40
|
Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап
|
10:45
|
Лижне двоборство, гонка 10км, медалі
|
12:00
|
Ковзанярський спорт, жінки, 1,000м, медалі
|
13:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
13:05
|
Біатлон, жінки, індивідуальна гонка, 15км, медалі
|
13:20
|
Санний спорт, заїзди 1 і 2 у двійок, медалі
|
14:10
|
Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап
15 лютого
|
02:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
03:00
|
Скелетон, заїзди 1 і 2 у чоловіків
|
03:30
|
Фігурне катання, довільна програма спортивних, медалі
|
04:00
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, супергігант, медалі
|
04:00
|
Сноубординг, чоловіки, крос, кваліфікація
|
05:10
|
Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап
|
07:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
07:45
|
Сноубординг, чоловіки, крос, медалі
|
08:30
|
Лижні перегони, жінки, 10км, медалі
|
09:40
|
Хокей, чоловіки та жінки, груповий
|
13:00
|
Ковзанярський спорт, чоловіки, 10,000м, медалі
|
13:00
|
Біатлон, чоловіки, індивідуальна гонка, 20км, медалі
|
13:00
|
Фристайл, жінки, акробатика, кваліфікація
|
13:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
14:10
|
Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап
|
14:30
|Санний спорт, командна естафета, медалі
16 лютого
|
02:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
02:30
|
Скелетон, заїзди 3 та 4 у чоловіків, медалі
|
03:00
|
Фігурне катання, чоловіча одиночна коротка програма
|
03:00
|
Сноубординг, жінки, крос, кваліфікація
|
05:10
|
Хокей, чоловіки, груповий етап
|
05:56
|
Сноубординг, жінки, крос, медалі
|
07:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
08:00
|
Лижні перегони, чоловіки, 15км, медалі
|
09:40
|
Хокей, чоловіки, груповий етап
|
13:00
|
Ковзанярський спорт, жінки, 5,000м, медалі
|
13:00
|
Фристайл, жінки, акробатика, медалі
|
13:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
13:15
|
Стрибки з трампліна, чоловіки, великий трамплін, кваліфікація
|
13:20
|
Скелетон, заїзди 1 і 2 у жінок
|
14:10
|
Хокей, чоловіки, груповий етап
17 лютого
|
02:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
03:00
|
Фігурне катання, чоловіча одиночна довільна програма, медалі
|
03:00
|
Фристайл, жінки, слоупстайл, кваліфікація
|
04:00
|
Гірськолижний спорт, жінки, супергігант, медалі
|
05:10
|
Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап і чвертьфінали
|
06:00
|
Фристайл, жінки, слоупстайл, медалі
|
07:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
09:40
|
Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап і чвертьфінали
|
11:30
|
Лижні перегони, жінки, естафета 4х5км, медалі
|
12:00
|
Шорт-трек, жінки, 1,500м, кваліфікація
|
12:44
|
Шорт-трек, чоловіки, 1,000м, кваліфікація
|
13:00
|
Фристайл, чоловіки, акробатика, кваліфікація
|
13:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
13:15
|
Біатлон, жінки, гонка з масовим стартом, 12,5км, медалі
|
13:20
|
Скелетон, заїзди 3 та 4 у жінок, медалі
|
14:10
|
Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап і чвертьфінали
|
14:11
|
Шорт-трек, жінки, 1,500м, медалі
|
14:26
|
Шорт-трек, чоловіки, 1,000м, медалі
|
14:30
|Стрибки з трампліна, чоловіки, великий трамплін, медалі
18 лютого
|
02:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
03:00
|
Фристайл, чоловіки, слоупстайл, кваліфікація
|
03:15
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, гігантський слалом, спроба 1
|
05:10
|
Хокей, чоловіки, груповий етап
|
06:15
|
Фристайл, чоловіки, слоупстайл, медалі
|
06:45
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, гігантський слалом, спроба 2, медалі
|
07:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
08:15
|
Лижні перегони, чоловіки, естафета 4х10км, медалі
|
09:40
|
Хокей, чоловіки, груповий етап
|
13:00
|
Фристайл, чоловіки, акробатика, медалі
|
13:05
|
Бобслей, заїзди 1 і 2 у чоловіків-двійок
|
13:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
13:15
|
Біатлон, чоловіки, гонка з масовим стартом, 15км, медалі
|
13:56
|
Ковзанярський спорт, жінки, 500м, медалі
|
14:10
|
Хокей, чоловіки, груповий етап
19 лютого
|
02:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
02:30
|
Сноубординг, жінки, біг-ейр, кваліфікація
|
03:00
|
Фристайл, жінки, хафпайп, кваліфікація
|
03:00
|
Фігурне катання, коротка програма танцювальних пар на льоду
|
06:10
|
Хокей, жінки, вирішальні поєдинки
|
07:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
13:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
13:15
|
Бобслей, заїзди 3 та 4 у чоловіків-двійок, медалі
|
13:53
|
Ковзанярський спорт, чоловіки, 500м, медалі
|
14:10
|
Хокей, жінки, вирішальні поєдинки
|
14:30
|
Стрибки з трампліна, командні чоловічі змагання, великий трамплін, медалі
20 лютого
|
02:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
03:00
|
Фігурне катання, довільна програма танцювальних пар на льоду, медалі
|
03:30
|
Фристайл, жінки, хафпайп, медалі
|
05:10
|
Хокей, чоловіки, змагання за вихід у плей-офф
|
06:00
|
Фристайл, чоловіки, хафпайп, кваліфікація
|
07:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
09:40
|
Хокей, чоловіки, змагання за вихід у плей-офф
|
12:00
|
Шорт-трек, жінки, 1,000м, кваліфікація
|
12:00
|
Лижне двоборство, великий трамплін
|
12:45
|
Шорт-трек, чоловіки, 500м, кваліфікація
|
13:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
13:15
|
Біатлон, змішана естафета, 2х6км+2х7,5км, медалі
|
13:33
|
Шорт-трек, жіноча естафета, 3,000м, медалі
|
13:50
|
Бобслей, заїзди 1 і 2 у жінок-двійок
|
14:10
|
Хокей, чоловіки, змагання за вихід у плей-офф
|
14:45
|Лижне двоборство, гонка 10км, медалі
21 лютого
|
02:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
02:30
|
Сноубординг, чоловіки, біг-ейр, кваліфікація
|
03:00
|
Фігурне катання, жіноча одиночна коротка програма
|
04:00
|
Гірськолижний спорт, жінки, швидкісний спуск, медалі
|
05:10
|
Хокей, чоловіки, вирішальні поєдинки
|
06:15
|
Фристайл, чоловіки, скі-крос, кваліфікація
|
07:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
07:35
|
Фристайл, чоловіки, скі-крос, медалі
|
09:40
|
Хокей, жінки, вирішальні поєдинки, медалі
|
10:00
|
Лижні перегони, жінки та чоловіки, командний спринт, кваліфікація
|
12:00
|
Лижні перегони, жінки, командний спринт, медалі
|
12:30
|
Лижні перегони, чоловіки, командний спринт, медалі
|
13:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап
|
13:40
|
Бобслей, заїзди 3 та 4 у жінок-двійок, медалі
|
14:10
|
Хокей, чоловіки, вирішальні поєдинки
|
14:52
|
Ковзанярський спорт, жіноча командна гонка, медалі
|
15:11
|Ковзанярський спорт, чоловіча командна гонка, медалі
22 лютого
|
02:05
|Керлінг, жінки та чоловіки, вирішальні поєдинки
|
03:15
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, слалом, спроба 1
|
04:30
|
Фристайл, чоловіки, хафпайп, медалі
|
05:00
|
Сноубординг, паралельний гігантський слалом, жінки та чоловіки, кваліфікація
|
06:10
|
Хокей, жінки, медалі
|
06:45
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, слалом, спроба 2, медалі
|
09:30
|
Лижне двоборство, командні змагання, великий трамплін
|
12:20
|
Лижне двоборство, командні змагання, естафета 4х5км, медалі
|
13:05
|
Керлінг, жінки та чоловіки, вирішальні поєдинки
|
13:15
|
Біатлон, жіноча естафета, 4х6км, медалі
|
13:18
|
Шорт-трек, чоловіки, 500м, медалі
|
13:30
|
Шорт-трек, жінки, 1,000, медалі
|
14:03
|
Шорт-трек, чоловіча естафета, 5,000м, медалі
23 лютого
|
02:30
|
Сноубординг, жінки, біг-ейр, медалі
|
03:00
|
Фігурне катання, жіноча одиночна довільна програма, медалі
|
04:00
|
Гірськолижний спорт, жінки, комбінація, швидкісний спуск
|
06:15
|
Фристайл, жінки, скі-крос, кваліфікація
|
07:30
|
Гірськолижний спорт, жінки, комбінація, слалом, медалі
|
07:35
|
Фристайл, жінки, скі-крос, медалі
|
08:35
|
Керлінг, чоловіки, медалі
|
09:40
|
Хокей, чоловіки, вирішальні поєдинки
|
12:00
|
Ковзанярський спорт, чоловіки, 1,000м, медалі
|
13:05
|
Керлінг, жінки, вирішальні поєдинки
|
13:15
|
Біатлон, чоловіча естафета, 4х7,5км, медалі
|
14:10
|
Хокей, чоловіки, вирішальні поєдинки
24 лютого
|
02:30
|
Бобслей, заїзди 1 і 2 у чоловіків-четвірок
|
03:00
|
Сноубординг, чоловіки, біг-ейр, медалі
|
04:00
|
Гірськолижний спорт, командні змагання, кваліфікація
|
05:00
|
Сноубординг, жінки та чоловіки, паралельний гігантський слалом, кваліфікація
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05:28
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Гірськолижний спорт, командні змагання, медалі
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05:58
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Сноубординг, жінки, паралельний гігантський слалом, медалі
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06:04
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Сноубординг, чоловіки, паралельний гігантський слалом, медалі
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07:00
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Лижні перегони, чоловіки, 50км, медалі
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08:35
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Керлінг, чоловіки, медалі
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13:05
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Керлінг, жінки, медалі
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14:10
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Хокей, чоловіки, медалі
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14:30
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Ковзанярський спорт, жіночий мас-старт, медалі
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15:00
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Ковзанярський спорт, чоловічий мас-старт, медалі
25 лютого
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02:05
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Керлінг, жінки, медалі
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02:30
|Бобслей, заїзди 3 та 4 у чоловіків-четвірок, медалі
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02:30
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Фігурне катання, показові виступи
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06:10
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Хокей, чоловіки, медалі
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08:15
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Лижні перегони, жінки, 30км, медалі
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13:00
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Церемонія закриття