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    Олімпіада-2018. Календар змагань

    «Главком» знайомить з повним розкладом змагань зимових Олімпійських ігор
    Незважаючи на те, що Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані офіційно розпочнуться сьогодні, у п’ятницю, 9 лютого, ще у середу на свої змагальні траси та трампліни вийшли біатлоністи, саночники та стрибуни з трампліна. Саме вони першими провели офіційні тренування перед стартом Олімпіади. Церемонія відкриття XXIII Зимових Олімпійських ігор
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 09:57
    • Розсилка

    «Главком» знайомить з повним розкладом змагань зимових Олімпійських ігор

    Незважаючи на те, що Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані офіційно розпочнуться сьогодні, у п’ятницю, 9 лютого, ще у середу на свої змагальні траси та трампліни вийшли біатлоністи, саночники та стрибуни з трампліна. Саме вони першими провели офіційні тренування перед стартом Олімпіади.

    Церемонія відкриття XXIII Зимових Олімпійських ігор розпочнеться, як уже було вказано, у п'ятницю, о 13:00 за київським часом (о 20:00 за місцевим). Церемонія ж закриття запланована на 25 лютого (початок – також о 13:00 за Києвом).

    Усього у Пхьончхані-2018 розіграють 102 комплекти нагород. У таких дисциплінах як біатлон, лижні перегони, хокей із шайбою, фристайл, фігурне катання, бобслей, санний спорт, скелетон, ковзанярський спорт, шорт-трек, керлінг, гірськолижний спорт, сноубординг, стрибки з трампліна, лижне двоборство.

    Україну у Кореї представлятимуть 33 атлети. Саме стільки спортсменів виконали умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій із зимових видів спорту, виборовши відповідні ліцензії. Українські олімпійці змагатимуться у дев’яти видах спорту з 15-ти.

    «Главком» знайомить з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані. Зауважимо, що час вказано київський.

    8 лютого

    02:05

    Керлінг, змішані команди, груповий етап

    13:05

    Керлінг, змішані команди, груповий етап

    13:05

    Стрибки з трампліна, чоловіки, нормальний трамплін, кваліфікація

    9 лютого

    01:35 

    Керлінг, змішані команди, груповий етап

    03:00

    Фігурне катання, командні змагання, чоловіча одиночна коротка програма

    03:00

    Фристайл, жінки, могул, кваліфікація

    04:45

    Фристайл, чоловіки, могул, кваліфікація

    04:45

    Фігурне катання, командні змагання, коротка програма у спортивних пар

    06:35

    Керлінг, змішані команди, груповий етап

    13:00

    Церемонія відкриття

    10 лютого

    02:05

    Керлінг, змішані команди, груповий етап

    03:00

    Сноубординг, чоловіки, слоупстайл, кваліфікація

    06:00

    Сноубординг, чоловіки, слоупстайл, кваліфікація

    09:15

    Лижні перегони, жінки, скіатлон, медалі

    09:40

    Хокей, жінки, груповий етап

    12:00

    Шорт-трек, чоловіки, 1,500м, кваліфікація

    12:10

    Санний спорт, заїзди 1 і 2 у чоловіків-одиночників

    12:44

    Шорт-трек, жінки, 500м, кваліфікація

    13:00

    Ковзанярський спорт, жінки, 3,000м, медалі

    13:05

    Керлінг, змішані команди, груповий етап

    13:15

    Біатлон, жінки, спринт, 7,5км, медалі

    13:52

    Шорт-трек, жінки, естафета 3,000м, кваліфікація

    14:10

    Хокей, жінки, груповий етап

    14:28

    Шорт-трек, чоловіки, 1,500м, медалі

    14:35

    Стрибки з трампліна, чоловіки, нормальний трамплін, медалі

    11 лютого

    02:05

    Керлінг, змішані команди, груповий етап

    03:00

    Фігурне катання, командні змагання, коротка програма танцювальних пар на льоду

    03:00

    Сноубординг, чоловіки, слоупстайл, медалі

    04:00

    Гірськолижний спорт, чоловіки, швидкісний спуск, медалі

    04:45

    Фігурне катання, командні змагання, жіноча одиночна коротка програма

    06:30

    Сноубординг, жінки, слоупстайл, кваліфікація

    06:40

    Фігурне катання, командні змагання, довільна програма спортивних пар

    08:15

    Лижні перегони, чоловіки, скіатлон, медалі

    09:00

    Ковзанярський спорт, чоловіки, 5,000м, медалі

    09:40

    Хокей, жінки, груповий етап

    12:30

    Фристайл, жінки, могул, кваліфікація 2

    13:00

    Санний спорт, заїзди 3 та 4 у чоловіків-одиночників, медалі

    13:05

    Керлінг, змішані команди, груповий етап

    13:15

    Біатлон, чоловіки, спринт, 10км, медалі

    14:10

    Хокей, жінки, груповий етап

    15:10

    		 Фристайл, жінки, могул, медалі

    12 лютого

    02:05

    Керлінг, змішані команди, вирішальні поєдинки

    03:00

    Фігурне катання, командні змагання, чоловіча одиночна довільна програма

    03:00

    Сноубординг, жінки, слоупстайл, медалі

    03:15

    Гірськолижний спорт, жінки, гігантський слалом, спроба 1

    04:10

    Фігурне катання, командні змагання, жіноча одиночна довільна програма

    05:20

    Фігурне катання, командні змагання, довільна програма танцювальних пар на льоду, медалі

    06:30

    Сноубординг, жінки, хафпайп, кваліфікація

    06:45

    Гірськолижний спорт, жінки, гігантський слалом, спроба 2, медалі

    09:40

    Хокей, жінки, груповий етап

    12:10

    Біатлон, жінки, гонка переслідування, 10км, медалі

    12:30

    Фристайл, чоловіки, могул, кваліфікація 2

    12:50

    Санний спорт, заїзди 1 і 2 у жінок-одиночниць

    13:05

    Керлінг, змішані команди, вирішальні поєдинки

    13:35

    Стрибки з трампліна, жінки, нормальний трамплін, медалі

    14:00

    Біатлон, чоловіки, гонка переслідування, 12,5км, медалі

    14:30

    Хокей, жінки, груповий етап

    14:10

    Ковзанярський спорт, жінки, 1,500м, медалі

    15:10

    		 Фристайл, чоловіки, могул, медалі

    13 лютого

    02:05

    Керлінг, змішані команди, медалі

    03:00

    Сноубординг, жінки, хафпайп, медалі

    04:30

    Гірськолижний спорт, чоловіки, комбінація, швидкісний спуск

    06:00

    Сноубординг, чоловіки, хафпайп, кваліфікація

    08:00

    Гірськолижний спорт, чоловіки, комбінація, слалом, медалі

    09:40

    Хокей, жінки, груповий етап

    10:30

    Лижні перегони, спринт, жінки та чоловіки, кваліфікація

    12:00

    Шорт-трек, жінки, 500м, кваліфікація

    12:26

    Шорт-трек, чоловіки, 1,000м, кваліфікація

    12:30

    Санний спорт, заїзди 3 та 4 у жінок-одиночниць, медалі

    13:00

    Ковзанярський спорт, чоловіки, 1,500м, медалі

    13:05

    Керлінг, змішані команди, медалі

    13:32

    Шорт-трек, чоловіки, естафета, 5,000м, кваліфікація

    14:10

    Хокей, жінки, груповий етап

    14:11

    Шорт-трек, жінки, 500м, медалі

    14:25

    Лижні перегони, жінки, спринт, медалі
    14:34 Лижні перегони, чоловіки, спринт, медалі

    14 лютого

    02:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    03:00

    Фігурне катання, коротка програма спортивних пар

    03:15

    Гірськолижний спорт, жінки, слалом, спроба 1

    03:30

    Сноубординг, чоловіки, хафпайп, медалі

    05:10

    Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап

    06:45

    Гірськолижний спорт, жінки, слалом, спроба 2, медалі

    07:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    08:00

    Лижне двоборство, нормальний трамплін

    09:40

    Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап

    10:45

    Лижне двоборство, гонка 10км, медалі

    12:00

    Ковзанярський спорт, жінки, 1,000м, медалі

    13:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    13:05

    Біатлон, жінки, індивідуальна гонка, 15км, медалі

    13:20

    Санний спорт, заїзди 1 і 2 у двійок, медалі

    14:10

    Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап

    15 лютого

    02:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    03:00

    Скелетон, заїзди 1 і 2 у чоловіків

    03:30

    Фігурне катання, довільна програма спортивних, медалі

    04:00

    Гірськолижний спорт, чоловіки, супергігант, медалі

    04:00

    Сноубординг, чоловіки, крос, кваліфікація

    05:10

    Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап

    07:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    07:45

    Сноубординг, чоловіки, крос, медалі

    08:30

    Лижні перегони, жінки, 10км, медалі

    09:40

    Хокей, чоловіки та жінки, груповий

    13:00

    Ковзанярський спорт, чоловіки, 10,000м, медалі

    13:00

    Біатлон, чоловіки, індивідуальна гонка, 20км, медалі

    13:00

    Фристайл, жінки, акробатика, кваліфікація

    13:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    14:10

    Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап

    14:30

    		 Санний спорт, командна естафета, медалі

    16 лютого

    02:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    02:30

    Скелетон, заїзди 3 та 4 у чоловіків, медалі

    03:00

    Фігурне катання, чоловіча одиночна коротка програма

    03:00

    Сноубординг, жінки, крос, кваліфікація

    05:10

    Хокей, чоловіки, груповий етап

    05:56

    Сноубординг, жінки, крос, медалі

    07:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    08:00

    Лижні перегони, чоловіки, 15км, медалі

    09:40

    Хокей, чоловіки, груповий етап

    13:00

    Ковзанярський спорт, жінки, 5,000м, медалі

    13:00

    Фристайл, жінки, акробатика, медалі

    13:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    13:15

    Стрибки з трампліна, чоловіки, великий трамплін, кваліфікація

    13:20

    Скелетон, заїзди 1 і 2 у жінок

    14:10

    Хокей, чоловіки, груповий етап

     17 лютого

    02:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    03:00

    Фігурне катання, чоловіча одиночна довільна програма, медалі

    03:00

    Фристайл, жінки, слоупстайл, кваліфікація

    04:00

    Гірськолижний спорт, жінки, супергігант, медалі

    05:10

    Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап і чвертьфінали

    06:00

    Фристайл, жінки, слоупстайл, медалі

    07:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    09:40

    Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап і чвертьфінали

    11:30

    Лижні перегони, жінки, естафета 4х5км, медалі

    12:00

    Шорт-трек, жінки, 1,500м, кваліфікація

    12:44

    Шорт-трек, чоловіки, 1,000м, кваліфікація

    13:00

    Фристайл, чоловіки, акробатика, кваліфікація

    13:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    13:15

    Біатлон, жінки, гонка з масовим стартом, 12,5км, медалі

    13:20

    Скелетон, заїзди 3 та 4 у жінок, медалі

    14:10

    Хокей, чоловіки та жінки, груповий етап і чвертьфінали

    14:11

    Шорт-трек, жінки, 1,500м, медалі

    14:26

    Шорт-трек, чоловіки, 1,000м, медалі

    14:30

    		 Стрибки з трампліна, чоловіки, великий трамплін, медалі

    18 лютого

    02:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    03:00

    Фристайл, чоловіки, слоупстайл, кваліфікація

    03:15

    Гірськолижний спорт, чоловіки, гігантський слалом, спроба 1

    05:10

    Хокей, чоловіки, груповий етап

    06:15

    Фристайл, чоловіки, слоупстайл, медалі

    06:45

    Гірськолижний спорт, чоловіки, гігантський слалом, спроба 2, медалі

    07:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    08:15

    Лижні перегони, чоловіки, естафета 4х10км, медалі

    09:40

    Хокей, чоловіки, груповий етап

    13:00

    Фристайл, чоловіки, акробатика, медалі

    13:05

    Бобслей, заїзди 1 і 2 у чоловіків-двійок

    13:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    13:15

    Біатлон, чоловіки, гонка з масовим стартом, 15км, медалі

    13:56

    Ковзанярський спорт, жінки, 500м, медалі

    14:10

    Хокей, чоловіки, груповий етап

    19 лютого

    02:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    02:30

    Сноубординг, жінки, біг-ейр, кваліфікація

    03:00

    Фристайл, жінки, хафпайп, кваліфікація

    03:00

    Фігурне катання, коротка програма танцювальних пар на льоду

    06:10

    Хокей, жінки, вирішальні поєдинки

    07:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    13:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    13:15

    Бобслей, заїзди 3 та 4 у чоловіків-двійок, медалі

    13:53

    Ковзанярський спорт, чоловіки, 500м, медалі

    14:10

    Хокей, жінки, вирішальні поєдинки

    14:30

    Стрибки з трампліна, командні чоловічі змагання, великий трамплін, медалі

    20 лютого

    02:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    03:00

    Фігурне катання, довільна програма танцювальних пар на льоду, медалі

    03:30

    Фристайл, жінки, хафпайп, медалі

    05:10

    Хокей, чоловіки, змагання за вихід у плей-офф

    06:00

    Фристайл, чоловіки, хафпайп, кваліфікація

    07:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    09:40

    Хокей, чоловіки, змагання за вихід у плей-офф

    12:00

    Шорт-трек, жінки, 1,000м, кваліфікація

    12:00

    Лижне двоборство, великий трамплін

    12:45

    Шорт-трек, чоловіки, 500м, кваліфікація

    13:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    13:15

    Біатлон, змішана естафета, 2х6км+2х7,5км, медалі

    13:33

    Шорт-трек, жіноча естафета, 3,000м, медалі

    13:50

    Бобслей, заїзди 1 і 2 у жінок-двійок

    14:10

    Хокей, чоловіки, змагання за вихід у плей-офф

    14:45

    		 Лижне двоборство, гонка 10км, медалі

    21 лютого

    02:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    02:30

    Сноубординг, чоловіки, біг-ейр, кваліфікація

    03:00

    Фігурне катання, жіноча одиночна коротка програма

    04:00

    Гірськолижний спорт, жінки, швидкісний спуск, медалі

    05:10

    Хокей, чоловіки, вирішальні поєдинки

    06:15

    Фристайл, чоловіки, скі-крос, кваліфікація

    07:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    07:35

    Фристайл, чоловіки, скі-крос, медалі

    09:40

    Хокей, жінки, вирішальні поєдинки, медалі

    10:00

    Лижні перегони, жінки та чоловіки, командний спринт, кваліфікація

    12:00

    Лижні перегони, жінки, командний спринт, медалі

    12:30

    Лижні перегони, чоловіки, командний спринт, медалі

    13:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, груповий етап

    13:40

    Бобслей, заїзди 3 та 4 у жінок-двійок, медалі

    14:10

    Хокей, чоловіки, вирішальні поєдинки

    14:52

    Ковзанярський спорт, жіноча командна гонка, медалі

    15:11

    		 Ковзанярський спорт, чоловіча командна гонка, медалі

    22 лютого

    02:05

    		 Керлінг, жінки та чоловіки, вирішальні поєдинки

    03:15

    Гірськолижний спорт, чоловіки, слалом, спроба 1

    04:30

    Фристайл, чоловіки, хафпайп, медалі

    05:00

    Сноубординг, паралельний гігантський слалом, жінки та чоловіки, кваліфікація

    06:10

    Хокей, жінки, медалі

    06:45

    Гірськолижний спорт, чоловіки, слалом, спроба 2, медалі

    09:30

    Лижне двоборство, командні змагання, великий трамплін

    12:20

    Лижне двоборство, командні змагання, естафета 4х5км, медалі

    13:05

    Керлінг, жінки та чоловіки, вирішальні поєдинки

    13:15

    Біатлон, жіноча естафета, 4х6км, медалі

    13:18

    Шорт-трек, чоловіки, 500м, медалі

    13:30

    Шорт-трек,  жінки, 1,000, медалі

    14:03

    Шорт-трек, чоловіча естафета, 5,000м, медалі

    23 лютого

    02:30

    Сноубординг, жінки, біг-ейр, медалі

    03:00

    Фігурне катання, жіноча одиночна довільна програма, медалі

    04:00

    Гірськолижний спорт, жінки, комбінація, швидкісний спуск

    06:15

    Фристайл, жінки, скі-крос, кваліфікація

    07:30

    Гірськолижний спорт, жінки, комбінація, слалом, медалі

    07:35

    Фристайл, жінки, скі-крос, медалі

    08:35

    Керлінг, чоловіки, медалі

    09:40

    Хокей, чоловіки, вирішальні поєдинки

    12:00

    Ковзанярський спорт, чоловіки, 1,000м, медалі

    13:05

    Керлінг, жінки, вирішальні поєдинки

    13:15

    Біатлон, чоловіча естафета, 4х7,5км, медалі

    14:10

    Хокей, чоловіки, вирішальні поєдинки

    24 лютого

    02:30

    Бобслей, заїзди 1 і 2 у чоловіків-четвірок

    03:00

    Сноубординг, чоловіки, біг-ейр, медалі

    04:00

    Гірськолижний спорт, командні змагання, кваліфікація

    05:00

    Сноубординг, жінки та чоловіки, паралельний гігантський слалом, кваліфікація

    05:28

    Гірськолижний спорт, командні змагання, медалі

    05:58

    Сноубординг, жінки, паралельний гігантський слалом, медалі

    06:04

    Сноубординг, чоловіки, паралельний гігантський слалом, медалі

    07:00

    Лижні перегони, чоловіки, 50км, медалі

    08:35

    Керлінг, чоловіки, медалі

    13:05

    Керлінг, жінки, медалі

    14:10

    Хокей, чоловіки, медалі

    14:30

    Ковзанярський спорт, жіночий мас-старт, медалі

    15:00

    Ковзанярський спорт, чоловічий мас-старт, медалі

    25 лютого

    02:05

    Керлінг, жінки, медалі

    02:30

    		 Бобслей, заїзди 3 та 4 у чоловіків-четвірок, медалі

    02:30

    Фігурне катання, показові виступи

    06:10

    Хокей, чоловіки, медалі

    08:15

    Лижні перегони, жінки, 30км, медалі

    13:00

    Церемонія закриття
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