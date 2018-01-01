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    Олімпіада-2018. Календар змагань українських спортсменів

    «Главком» підготував розклад змагань за участю спортсменів Національної олімпійської збірної
    Українські олімпійці вступлять у боротьбу за нагороди у Пхьончхані-2018 у суботу, 10 лютого. До цього, у середу, відбулася святкова церемонія підняття державного прапора в олімпійському селищі, на яку зібралися спортсмени та тренери команди. А у ніч на п'ятницю, 9 лютого, у боротьбу вступила перша українка – Тетяна Петрова. Загалом, 33
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    Олімпійська збірна України
    Олімпійська збірна України

    «Главком» підготував розклад змагань за участю спортсменів Національної олімпійської збірної

    Українські олімпійці вступлять у боротьбу за нагороди у Пхьончхані-2018 у суботу, 10 лютого.

    До цього, у середу, відбулася святкова церемонія підняття державного прапора в олімпійському селищі, на яку зібралися спортсмени та тренери команди. А у ніч на п'ятницю, 9 лютого, у боротьбу вступила перша українка – Тетяна Петрова.

    Загалом, 33 спортсмени представлятимуть Україну на XXIІI Зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї. Змагатимуться вони у дев’яти з 15-ти видів спорту. Найбільше представництво Україна має у біатлоні – 11 спортсменів.

    Зауважимо, що у біатлоні у гонках можуть брати участь максимум чотири спортсмена від країни. Тому наразі точно не відомо, кому з біатлоністів тренери надаватимуть перевагу у тих чи інших перегонах.

    «Главком» знайомить з повним розкладом змагань за участю українських спортсменів на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані. Зауважимо, що час вказано київський.

    Також можна ознайомитися з повним календарем змагань, який «Главком» опублікував раніше.

    9 лютого

    03:00

    Фристайл, жінки, могул, кваліфікація 1 (Тетяна Петрова)

    10 лютого

    09:15

    Лижні перегони, жінки, скіатлон, медалі (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор)

    12:10

    Санний спорт, заїзди 1 і 2 у чоловіків-одиночників (Антон Дукач, Андрій Мандзій)

    13:15

    Біатлон, жінки, спринт, 7,5км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко)

    11 лютого

    04:00

    Гірськолижний спорт, чоловіки, швидкісний спуск, медалі (Іван Ковбаснюк)

    08:15

    Лижні перегони, чоловіки, скіатлон, медалі (Олексій Красовський, Андрій Орлик)

    12:30

    Фристайл, жінки, могул, кваліфікація 2 (Тетяна Петрова)

    13:00

    Санний спорт, заїзди 3 та 4 у чоловіків-одиночників, медалі (Антон Дукач, Андрій Мандзій)

    13:15

    Біатлон, чоловіки, спринт, 10км, медалі (Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)

    14:00

    		 Фристайл, жінки, могул, медалі (Тетяна Петрова, якщо подолає кваліфікацію)

    12 лютого

    03:15

    Гірськолижний спорт, жінки, гігантський слалом, спроба 1 (Ольга Книш)

    06:45

    Гірськолижний спорт, жінки, гігантський слалом, спроба 2, медалі (Ольга Книш)

    12:10

    Біатлон, жінки, гонка переслідування, 10км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко)

    12:50

    Санний спорт, заїзди 1 і 2 у жінок-одиночниць (Олена Стецків, Олена Шхумова)

    14:00

    Біатлон, чоловіки, гонка переслідування, 12,5км, медалі (Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)

    13 лютого

    04:30

    Гірськолижний спорт, чоловіки, комбінація, швидкісний спуск (Іван Ковбаснюк)

    08:00

    Гірськолижний спорт, чоловіки, комбінація, слалом, медалі (Іван Ковбаснюк)

    10:30

    Лижні перегони, спринт, жінки та чоловіки, кваліфікація (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, Олексій Красовський, Андрій Орлик)

    12:30

    Санний спорт, заїзди 3 та 4 у жінок-одиночниць, медалі (Олена Стецків, Олена Шхумова)

    14:25

    Лижні перегони, жінки, спринт, медалі (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, якщо подолають кваліфікацію)
    14:34 Лижні перегони, чоловіки, спринт, медалі (Олексій Красовський, Андрій Орлик, якщо подолають кваліфікацію)

    14 лютого

    03:15

    Гірськолижний спорт, жінки, слалом, спроба 1 (Ольга Книш)

    06:45

    Гірськолижний спорт, жінки, слалом, спроба 2, медалі (Ольга Книш)

    08:00

    Лижне двоборство, нормальний трамплін (Віктор Пасічник)

    10:45

    Лижне двоборство, гонка 10км, медалі (Віктор Пасічник)

    13:05

    Біатлон, жінки, індивідуальна гонка, 15км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко)

    13:20

    Санний спорт, заїзди 1 і 2 у двійок, медалі (Роман Захарків / Олександр Оболончик)

    15 лютого

    03:00

    Скелетон, заїзди 1 і 2 у чоловіків (Владислав Гераскевич)

    04:00

    Гірськолижний спорт, чоловіки, супергігант, медалі (Іван Ковбаснюк)

    08:30

    Лижні перегони, жінки, 10км, медалі (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор)

    13:00

    Біатлон, чоловіки, індивідуальна гонка, 20км, медалі (Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)

    13:00

    Фристайл, жінки, акробатика, кваліфікація (Ольга Полюк)

    14:30

    		 Санний спорт, командна естафета, медалі (Роман Захарків, Олександр Оболончик, Олена Стецків, Антон Дукач, Олена Шхумова, Андрій Мандзій)

    16 лютого

    02:30

    Скелетон, заїзди 3 та 4 у чоловіків, медалі (Владислав Гераскевич)

    03:00

    Фігурне катання, чоловіча одиночна коротка програма (Ярослав Паніот)

    08:00

    Лижні перегони, чоловіки, 15км, медалі (Олексій Красовський, Андрій Орлик)

    13:00

    Фристайл, жінки, акробатика, медалі (Ольга Полюк, якщо подолає кваліфікацію)

     17 лютого

    03:00

    Фігурне катання, чоловіча одиночна довільна програма, медалі (Ярослав Паніот, якщо відбереться за підсумками короткої програми)

    13:00

    Фристайл, чоловіки, акробатика, кваліфікація (Олександр Абраменко)

    13:15

    Біатлон, жінки, гонка з масовим стартом, 12,5км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко)

    18 лютого

    03:15

    Гірськолижний спорт, чоловіки, гігантський слалом, спроба 1 (Іван Ковбаснюк)

    06:45

    Гірськолижний спорт, чоловіки, гігантський слалом, спроба 2, медалі (Іван Ковбаснюк)

    13:00

    Фристайл, чоловіки, акробатика, медалі (Олександр Абраменко, якщо подолає кваліфікацію)

    13:15

    Біатлон, чоловіки, гонка з масовим стартом, 15км, медалі (Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)

    19 лютого

    03:00

    Фігурне катання, коротка програма танцювальних пар на льоду (Олександра Назарова / Максим Нікітін)

    20 лютого

    03:00

    Фігурне катання, довільна програма танцювальних пар на льоду, медалі (Олександра Назарова / Максим Нікітін, якщо відберуться за підсумками короткої програми)

    12:00

    Лижне двоборство, великий трамплін (Віктор Пасічник)

    13:15

    Біатлон, змішана естафета, 2х6км+2х7,5км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)

    14:45

    		 Лижне двоборство, гонка 10км, медалі (Віктор Пасічник)

    21 лютого

    03:00

    Фігурне катання, жіноча одиночна коротка програма (Анна Хниченкова)

    10:00

    Лижні перегони, жінки та чоловіки, командний спринт, кваліфікація (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, Олексій Красовський, Андрій Орлик)

    12:00

    Лижні перегони, жінки, командний спринт, медалі (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, якщо подолають кваліфікацію)

    12:30

    Лижні перегони, чоловіки, командний спринт, медалі (Олексій Красовський, Андрій Орлик, якщо подолають кваліфікацію)

    22 лютого

    03:15

    Гірськолижний спорт, чоловіки, слалом, спроба 1 (Іван Ковбаснюк)

    05:00

    Сноубординг, паралельний гігантський слалом, жінки, кваліфікація (Аннамарі Данча)

    06:45

    Гірськолижний спорт, чоловіки, слалом, спроба 2, медалі (Іван Ковбаснюк)

    13:15

    Біатлон, жіноча естафета, 4х6км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко)

    23 лютого

    03:00

    Фігурне катання, жіноча одиночна довільна програма, медалі (Анна Хниченкова)

    13:15

    Біатлон, чоловіча естафета, 4х7,5км, медалі (Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)

    24 лютого

    05:00

    Сноубординг, жінки, паралельний гігантський слалом, кваліфікація (Аннамарі Данча)

    05:58

    Сноубординг, жінки, паралельний гігантський слалом, медалі (Аннамарі Данча, якщо подолає кваліфікацію)

    07:00

    Лижні перегони, чоловіки, 50км, медалі (Олексій Красовський, Андрій Орлик)

    25 лютого

    08:15

    Лижні перегони, жінки, 30км, медалі (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор)
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