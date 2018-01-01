Олімпіада-2018. Календар змагань українських спортсменів
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«Главком» підготував розклад змагань за участю спортсменів Національної олімпійської збірної
Українські олімпійці вступлять у боротьбу за нагороди у Пхьончхані-2018 у суботу, 10 лютого.
До цього, у середу, відбулася святкова церемонія підняття державного прапора в олімпійському селищі, на яку зібралися спортсмени та тренери команди. А у ніч на п'ятницю, 9 лютого, у боротьбу вступила перша українка – Тетяна Петрова.
Загалом, 33 спортсмени представлятимуть Україну на XXIІI Зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї. Змагатимуться вони у дев’яти з 15-ти видів спорту. Найбільше представництво Україна має у біатлоні – 11 спортсменів.
Зауважимо, що у біатлоні у гонках можуть брати участь максимум чотири спортсмена від країни. Тому наразі точно не відомо, кому з біатлоністів тренери надаватимуть перевагу у тих чи інших перегонах.
«Главком» знайомить з повним розкладом змагань за участю українських спортсменів на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані. Зауважимо, що час вказано київський.
Також можна ознайомитися з повним календарем змагань, який «Главком» опублікував раніше.
9 лютого
|
03:00
10 лютого
|
09:15
|
Лижні перегони, жінки, скіатлон, медалі (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор)
|
12:10
|
Санний спорт, заїзди 1 і 2 у чоловіків-одиночників (Антон Дукач, Андрій Мандзій)
|
13:15
|
Біатлон, жінки, спринт, 7,5км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко)
11 лютого
|
04:00
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, швидкісний спуск, медалі (Іван Ковбаснюк)
|
08:15
|
Лижні перегони, чоловіки, скіатлон, медалі (Олексій Красовський, Андрій Орлик)
|
12:30
|
Фристайл, жінки, могул, кваліфікація 2 (Тетяна Петрова)
|
13:00
|
Санний спорт, заїзди 3 та 4 у чоловіків-одиночників, медалі (Антон Дукач, Андрій Мандзій)
|
13:15
|
Біатлон, чоловіки, спринт, 10км, медалі (Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)
|
14:00
|Фристайл, жінки, могул, медалі (Тетяна Петрова, якщо подолає кваліфікацію)
12 лютого
|
03:15
|
Гірськолижний спорт, жінки, гігантський слалом, спроба 1 (Ольга Книш)
|
06:45
|
Гірськолижний спорт, жінки, гігантський слалом, спроба 2, медалі (Ольга Книш)
|
12:10
|
Біатлон, жінки, гонка переслідування, 10км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко)
|
12:50
|
Санний спорт, заїзди 1 і 2 у жінок-одиночниць (Олена Стецків, Олена Шхумова)
|
14:00
|
Біатлон, чоловіки, гонка переслідування, 12,5км, медалі (Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)
13 лютого
|
04:30
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, комбінація, швидкісний спуск (Іван Ковбаснюк)
|
08:00
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, комбінація, слалом, медалі (Іван Ковбаснюк)
|
10:30
|
Лижні перегони, спринт, жінки та чоловіки, кваліфікація (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, Олексій Красовський, Андрій Орлик)
|
12:30
|
Санний спорт, заїзди 3 та 4 у жінок-одиночниць, медалі (Олена Стецків, Олена Шхумова)
|
14:25
|
Лижні перегони, жінки, спринт, медалі (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, якщо подолають кваліфікацію)
|14:34
|Лижні перегони, чоловіки, спринт, медалі (Олексій Красовський, Андрій Орлик, якщо подолають кваліфікацію)
14 лютого
|
03:15
|
Гірськолижний спорт, жінки, слалом, спроба 1 (Ольга Книш)
|
06:45
|
Гірськолижний спорт, жінки, слалом, спроба 2, медалі (Ольга Книш)
|
08:00
|
Лижне двоборство, нормальний трамплін (Віктор Пасічник)
|
10:45
|
Лижне двоборство, гонка 10км, медалі (Віктор Пасічник)
|
13:05
|
Біатлон, жінки, індивідуальна гонка, 15км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко)
|
13:20
|
Санний спорт, заїзди 1 і 2 у двійок, медалі (Роман Захарків / Олександр Оболончик)
15 лютого
|
03:00
|
Скелетон, заїзди 1 і 2 у чоловіків (Владислав Гераскевич)
|
04:00
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, супергігант, медалі (Іван Ковбаснюк)
|
08:30
|
Лижні перегони, жінки, 10км, медалі (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор)
|
13:00
|
Біатлон, чоловіки, індивідуальна гонка, 20км, медалі (Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)
|
13:00
|
Фристайл, жінки, акробатика, кваліфікація (Ольга Полюк)
|
14:30
|Санний спорт, командна естафета, медалі (Роман Захарків, Олександр Оболончик, Олена Стецків, Антон Дукач, Олена Шхумова, Андрій Мандзій)
16 лютого
|
02:30
|
Скелетон, заїзди 3 та 4 у чоловіків, медалі (Владислав Гераскевич)
|
03:00
|
Фігурне катання, чоловіча одиночна коротка програма (Ярослав Паніот)
|
08:00
|
Лижні перегони, чоловіки, 15км, медалі (Олексій Красовський, Андрій Орлик)
|
13:00
|
Фристайл, жінки, акробатика, медалі (Ольга Полюк, якщо подолає кваліфікацію)
17 лютого
|
03:00
|
Фігурне катання, чоловіча одиночна довільна програма, медалі (Ярослав Паніот, якщо відбереться за підсумками короткої програми)
|
13:00
|
Фристайл, чоловіки, акробатика, кваліфікація (Олександр Абраменко)
|
13:15
|
Біатлон, жінки, гонка з масовим стартом, 12,5км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко)
18 лютого
|
03:15
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, гігантський слалом, спроба 1 (Іван Ковбаснюк)
|
06:45
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, гігантський слалом, спроба 2, медалі (Іван Ковбаснюк)
|
13:00
|
Фристайл, чоловіки, акробатика, медалі (Олександр Абраменко, якщо подолає кваліфікацію)
|
13:15
|
Біатлон, чоловіки, гонка з масовим стартом, 15км, медалі (Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)
19 лютого
|
03:00
|
Фігурне катання, коротка програма танцювальних пар на льоду (Олександра Назарова / Максим Нікітін)
20 лютого
|
03:00
|
Фігурне катання, довільна програма танцювальних пар на льоду, медалі (Олександра Назарова / Максим Нікітін, якщо відберуться за підсумками короткої програми)
|
12:00
|
Лижне двоборство, великий трамплін (Віктор Пасічник)
|
13:15
|
Біатлон, змішана естафета, 2х6км+2х7,5км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)
|
14:45
|Лижне двоборство, гонка 10км, медалі (Віктор Пасічник)
21 лютого
|
03:00
|
Фігурне катання, жіноча одиночна коротка програма (Анна Хниченкова)
|
10:00
|
Лижні перегони, жінки та чоловіки, командний спринт, кваліфікація (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, Олексій Красовський, Андрій Орлик)
|
12:00
|
Лижні перегони, жінки, командний спринт, медалі (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, якщо подолають кваліфікацію)
|
12:30
|
Лижні перегони, чоловіки, командний спринт, медалі (Олексій Красовський, Андрій Орлик, якщо подолають кваліфікацію)
22 лютого
|
03:15
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, слалом, спроба 1 (Іван Ковбаснюк)
|
05:00
|
Сноубординг, паралельний гігантський слалом, жінки, кваліфікація (Аннамарі Данча)
|
06:45
|
Гірськолижний спорт, чоловіки, слалом, спроба 2, медалі (Іван Ковбаснюк)
|
13:15
|
Біатлон, жіноча естафета, 4х6км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко)
23 лютого
|
03:00
|
Фігурне катання, жіноча одиночна довільна програма, медалі (Анна Хниченкова)
|
13:15
|
Біатлон, чоловіча естафета, 4х7,5км, медалі (Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)
24 лютого
|
05:00
|
Сноубординг, жінки, паралельний гігантський слалом, кваліфікація (Аннамарі Данча)
|
05:58
|
Сноубординг, жінки, паралельний гігантський слалом, медалі (Аннамарі Данча, якщо подолає кваліфікацію)
|
07:00
|
Лижні перегони, чоловіки, 50км, медалі (Олексій Красовський, Андрій Орлик)
25 лютого
|
08:15
|
Лижні перегони, жінки, 30км, медалі (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор)