«Главком» підготував розклад змагань за участю спортсменів Національної олімпійської збірної

Українські олімпійці вступлять у боротьбу за нагороди у Пхьончхані-2018 у суботу, 10 лютого. До цього, у середу, відбулася святкова церемонія підняття державного прапора в олімпійському селищі, на яку зібралися спортсмени та тренери команди. А у ніч на п'ятницю, 9 лютого, у боротьбу вступила перша українка – Тетяна Петрова. Загалом, 33

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Олімпійська збірна України

«Главком» підготував розклад змагань за участю спортсменів Національної олімпійської збірної

Українські олімпійці вступлять у боротьбу за нагороди у Пхьончхані-2018 у суботу, 10 лютого.

До цього, у середу, відбулася святкова церемонія підняття державного прапора в олімпійському селищі, на яку зібралися спортсмени та тренери команди. А у ніч на п'ятницю, 9 лютого, у боротьбу вступила перша українка – Тетяна Петрова.

Загалом, 33 спортсмени представлятимуть Україну на XXIІI Зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї. Змагатимуться вони у дев’яти з 15-ти видів спорту. Найбільше представництво Україна має у біатлоні – 11 спортсменів.

Зауважимо, що у біатлоні у гонках можуть брати участь максимум чотири спортсмена від країни. Тому наразі точно не відомо, кому з біатлоністів тренери надаватимуть перевагу у тих чи інших перегонах.

«Главком» знайомить з повним розкладом змагань за участю українських спортсменів на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані. Зауважимо, що час вказано київський.

Також можна ознайомитися з повним календарем змагань, який «Главком» опублікував раніше.

9 лютого

10 лютого

09:15 Лижні перегони, жінки, скіатлон, медалі (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор)

12:10 Санний спорт, заїзди 1 і 2 у чоловіків-одиночників (Антон Дукач, Андрій Мандзій)

13:15 Біатлон, жінки, спринт, 7,5км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко)



11 лютого

04:00 Гірськолижний спорт, чоловіки, швидкісний спуск, медалі (Іван Ковбаснюк)

08:15 Лижні перегони, чоловіки, скіатлон, медалі (Олексій Красовський, Андрій Орлик)

12:30 Фристайл, жінки, могул, кваліфікація 2 (Тетяна Петрова) 13:00 Санний спорт, заїзди 3 та 4 у чоловіків-одиночників, медалі (Антон Дукач, Андрій Мандзій)

13:15 Біатлон, чоловіки, спринт, 10км, медалі (Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)

14:00 Фристайл, жінки, могул, медалі (Тетяна Петрова, якщо подолає кваліфікацію)



12 лютого

03:15 Гірськолижний спорт, жінки, гігантський слалом, спроба 1 (Ольга Книш) 06:45 Гірськолижний спорт, жінки, гігантський слалом, спроба 2, медалі (Ольга Книш)

12:10 Біатлон, жінки, гонка переслідування, 10км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко)

12:50 Санний спорт, заїзди 1 і 2 у жінок-одиночниць (Олена Стецків, Олена Шхумова) 14:00 Біатлон, чоловіки, гонка переслідування, 12,5км, медалі (Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)



13 лютого

04:30 Гірськолижний спорт, чоловіки, комбінація, швидкісний спуск (Іван Ковбаснюк) 08:00 Гірськолижний спорт, чоловіки, комбінація, слалом, медалі (Іван Ковбаснюк)

10:30 Лижні перегони, спринт, жінки та чоловіки, кваліфікація (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, Олексій Красовський, Андрій Орлик) 12:30 Санний спорт, заїзди 3 та 4 у жінок-одиночниць, медалі (Олена Стецків, Олена Шхумова)

14:25 Лижні перегони, жінки, спринт, медалі (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, якщо подолають кваліфікацію)

14:34 Лижні перегони, чоловіки, спринт, медалі (Олексій Красовський, Андрій Орлик, якщо подолають кваліфікацію)



14 лютого

03:15 Гірськолижний спорт, жінки, слалом, спроба 1 (Ольга Книш) 06:45 Гірськолижний спорт, жінки, слалом, спроба 2, медалі (Ольга Книш)

08:00 Лижне двоборство, нормальний трамплін (Віктор Пасічник) 10:45 Лижне двоборство, гонка 10км, медалі (Віктор Пасічник)

13:05 Біатлон, жінки, індивідуальна гонка, 15км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко)

13:20 Санний спорт, заїзди 1 і 2 у двійок, медалі (Роман Захарків / Олександр Оболончик)



15 лютого

03:00 Скелетон, заїзди 1 і 2 у чоловіків (Владислав Гераскевич) 04:00 Гірськолижний спорт, чоловіки, супергігант, медалі (Іван Ковбаснюк)

08:30 Лижні перегони, жінки, 10км, медалі (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор)

13:00 Біатлон, чоловіки, індивідуальна гонка, 20км, медалі (Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)

13:00 Фристайл, жінки, акробатика, кваліфікація (Ольга Полюк) 14:30 Санний спорт, командна естафета, медалі (Роман Захарків, Олександр Оболончик, Олена Стецків, Антон Дукач, Олена Шхумова, Андрій Мандзій)



16 лютого

02:30 Скелетон, заїзди 3 та 4 у чоловіків, медалі (Владислав Гераскевич)

03:00 Фігурне катання, чоловіча одиночна коротка програма (Ярослав Паніот) 08:00 Лижні перегони, чоловіки, 15км, медалі (Олексій Красовський, Андрій Орлик)

13:00 Фристайл, жінки, акробатика, медалі (Ольга Полюк, якщо подолає кваліфікацію)



17 лютого

03:00 Фігурне катання, чоловіча одиночна довільна програма, медалі (Ярослав Паніот, якщо відбереться за підсумками короткої програми)

13:00 Фристайл, чоловіки, акробатика, кваліфікація (Олександр Абраменко) 13:15 Біатлон, жінки, гонка з масовим стартом, 12,5км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко)



18 лютого

03:15 Гірськолижний спорт, чоловіки, гігантський слалом, спроба 1 (Іван Ковбаснюк) 06:45 Гірськолижний спорт, чоловіки, гігантський слалом, спроба 2, медалі (Іван Ковбаснюк)

13:00 Фристайл, чоловіки, акробатика, медалі (Олександр Абраменко, якщо подолає кваліфікацію)

13:15 Біатлон, чоловіки, гонка з масовим стартом, 15км, медалі (Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)



19 лютого

03:00 Фігурне катання, коротка програма танцювальних пар на льоду (Олександра Назарова / Максим Нікітін)

20 лютого

03:00 Фігурне катання, довільна програма танцювальних пар на льоду, медалі (Олександра Назарова / Максим Нікітін, якщо відберуться за підсумками короткої програми)

12:00 Лижне двоборство, великий трамплін (Віктор Пасічник) 13:15 Біатлон, змішана естафета, 2х6км+2х7,5км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)

14:45 Лижне двоборство, гонка 10км, медалі (Віктор Пасічник)



21 лютого

03:00 Фігурне катання, жіноча одиночна коротка програма (Анна Хниченкова) 10:00 Лижні перегони, жінки та чоловіки, командний спринт, кваліфікація (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, Олексій Красовський, Андрій Орлик) 12:00 Лижні перегони, жінки, командний спринт, медалі (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, якщо подолають кваліфікацію)

12:30 Лижні перегони, чоловіки, командний спринт, медалі (Олексій Красовський, Андрій Орлик, якщо подолають кваліфікацію)



22 лютого

03:15 Гірськолижний спорт, чоловіки, слалом, спроба 1 (Іван Ковбаснюк) 05:00 Сноубординг, паралельний гігантський слалом, жінки, кваліфікація (Аннамарі Данча) 06:45 Гірськолижний спорт, чоловіки, слалом, спроба 2, медалі (Іван Ковбаснюк)

13:15 Біатлон, жіноча естафета, 4х6км, медалі (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко)



23 лютого

03:00 Фігурне катання, жіноча одиночна довільна програма, медалі (Анна Хниченкова)

13:15 Біатлон, чоловіча естафета, 4х7,5км, медалі (Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем Тищенко)



24 лютого

05:00 Сноубординг, жінки, паралельний гігантський слалом, кваліфікація (Аннамарі Данча) 05:58 Сноубординг, жінки, паралельний гігантський слалом, медалі (Аннамарі Данча, якщо подолає кваліфікацію)

07:00 Лижні перегони, чоловіки, 50км, медалі (Олексій Красовський, Андрій Орлик)



25 лютого