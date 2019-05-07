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    Українець Марченко вийшов у третє коло турніру в Казахстані

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    Кожна перемога зараз дається Ілля Марченку надзвичайно важко - Українець Марченко вийшов у третє коло турніру в Казахстані
    Кожна перемога зараз дається Ілля Марченку надзвичайно важко
    Великий теніс України

    Ілля поступово набирає обертів після тривалого лікування

    Український тенісист Ілля Марченко, який після тривалого лікування посідає в світовому рейтингу 395-те місце, вийшов в 1/8 фіналу турніру із серії ATP Challenger Tour у казахстанському Шикменті (покриття - ґрунт, призовий фонд - $54 160).

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    У другому колі змагань наш земляк впорався з шостим сіяним білорусом Володимиром Ігнатиком (АТР №244) - 3:6, 6:3, 6:4.

    Матч тривав дві з половиною години. Вирішальний сет для Марченка розпочався невдало - він програв свою подачу і поступався 1:3. Втім, спромігшись на ребрейк, Ілля в у дев'ятому геймі відібрав подачу суперника вдруге і перемоги вже не втратив.

    За чвертьфінал Марченко посперечається з переможцем пари Санжар Файзієв (Узбекистан (АТР №522) - Роман Сафіуллін (РФ, АТР №294).

    Зазначимо, що в 1/16 фіналу Шикмента грав ще один українець. Але Владислав Манафов (АТР №559) поступився іспанцеві Рікардо Охеді (АТР №444) - 5:7, 2:6.

     Читайте також: Марченко нарешті здобув свою першу перемогу в цьому році
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