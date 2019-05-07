Українець Марченко вийшов у третє коло турніру в Казахстані



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Кожна перемога зараз дається Ілля Марченку надзвичайно важко Великий теніс України

Ілля поступово набирає обертів після тривалого лікування

Український тенісист Ілля Марченко, який після тривалого лікування посідає в світовому рейтингу 395-те місце, вийшов в 1/8 фіналу турніру із серії ATP Challenger Tour у казахстанському Шикменті (покриття - ґрунт, призовий фонд - $54 160).

У другому колі змагань наш земляк впорався з шостим сіяним білорусом Володимиром Ігнатиком (АТР №244) - 3:6, 6:3, 6:4.

Матч тривав дві з половиною години. Вирішальний сет для Марченка розпочався невдало - він програв свою подачу і поступався 1:3. Втім, спромігшись на ребрейк, Ілля в у дев'ятому геймі відібрав подачу суперника вдруге і перемоги вже не втратив.

За чвертьфінал Марченко посперечається з переможцем пари Санжар Файзієв (Узбекистан (АТР №522) - Роман Сафіуллін (РФ, АТР №294).

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Шикмента грав ще один українець. Але Владислав Манафов (АТР №559) поступився іспанцеві Рікардо Охеді (АТР №444) - 5:7, 2:6.

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