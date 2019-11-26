Українець Михайлюк повторив рекорд у НБА (відео)



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Святослав Михайлюк НБА

Наш баскетболіст набрав 12 очок у матчі регулярного чемпіонату

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк повторив особистий рекорд результативності в НБА.

У матчі регулярного чемпіонату свого «Детройт Пістонз» він допоміг команді перемогти «Орландо Меджик» - 103:88.

Михайлюк ввійшов у гру з лави запасних. За 22 хвилини на майданчику набрав 12 очок (0/1 двоочкових, 4/8 триочкових), зробив 2 підбирання та 1 перехоплення при 4 фолах.

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Це повторення найкращого показника результативності для українця. Вперше Михайлюк набрав 12 очок в грудні 2018 року, коли у складі «Лейкерс» грав проти «Шарлотт».

«Детройт» наразі йде десятим у Східній конференції регулярного чемпіонату НБА – 6 перемог у 17-ти поєдинках.