Колишнього суперника Усика позбавили чемпіонського титулу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майріс Брієдіс Твіттер

WBO відібрала титул у латвійського боксера Майріса Брієдіса

Латвійського боксера першої важкої ваги, фіналіста другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії Майріса Брієдіса з Латвії позбавили титулу чемпіона світу за версією WBO, інформує BoxingScene.

Брієдіс виборов титул минулого літа, коли нокаутував у півфіналі WBSS тодішнього чемпіона Кшиштофа Гловацького з Польщі. Однак у тому поєдинку латвієць бив суперника ліктем та продовжував бій після гонгу.

У фіналі Брієдіс мав зустрітися з Юніером Дортікосом. Однак WBO через скандал зобов’язала Брієдіса дати реванш поляку.

Читайте також: Моурінью спростував плітки про перехід Ібрагімовича

Однак Брієдіс відмовився, оскільки бій майже співпадав за часом з фіналом. Відтак WBO позбавила латвійця чемпіонства. Пояс знову вакантний і Гловацький має нагоду повернути його собі.

Український боксер Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Брієдіса у січні 2018 року в півфіналі першого сезону WBSS.