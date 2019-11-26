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    Новини

    Колишнього суперника Усика позбавили чемпіонського титулу

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    Майріс Брієдіс - Колишнього суперника Усика позбавили чемпіонського титулу
    Майріс Брієдіс
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    WBO відібрала титул у латвійського боксера Майріса Брієдіса

    Латвійського боксера першої важкої ваги, фіналіста другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії Майріса Брієдіса з Латвії позбавили титулу чемпіона світу за версією WBO, інформує BoxingScene.

    Брієдіс виборов титул минулого літа, коли нокаутував у півфіналі WBSS тодішнього чемпіона Кшиштофа Гловацького з Польщі. Однак у тому поєдинку латвієць бив суперника ліктем та продовжував бій після гонгу.

    У фіналі Брієдіс мав зустрітися з Юніером Дортікосом. Однак WBO через скандал зобов’язала Брієдіса дати реванш поляку.

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    Однак Брієдіс відмовився, оскільки бій майже співпадав за часом з фіналом. Відтак WBO позбавила латвійця чемпіонства. Пояс знову вакантний і Гловацький має нагоду повернути його собі.

    Український боксер Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Брієдіса у січні 2018 року в півфіналі першого сезону WBSS.  

    бокс Олександр Усик
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