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    Українець Петряк не отримав чемпіонську медаль в Угорщині

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    Іван Петряк - Українець Петряк не отримав чемпіонську медаль в Угорщині
    Іван Петряк
    ФФУ

    Український півзахисник став чемпіоном Угорщини в складі «Ференцвароша»

    Український півзахисник Іван Петряк не отримав золоту медаль за перемогу в чемпіонаті Угорщини в складі «Ференцвароша». Про це повідомила агентська компанія футболіста в мережі Інстаграм.

    «Команда зібралася попрощатися з Іваном Петряком. Шкода, звичайно, що забивши третину всіх м’ячів у цей чемпіонський рік, ми залишилися без медалей», - говориться в повідомленні.

    Іван Петряк, права на якого належали донецькому «Шахтарю», виступав за «Ференцварош» на умовах оренди. У клубі сподівалися викупити трансфер футболіста. Однак за кілька турів до завершення чемпіонату угорський «МОЛ-Віді» оголосив про підписання угоди з Петряком. У «Ференцвароші» залишилися вкрай незадоволеними рішенням українця.

    У 28-ми поєдинках чемпіонату Угорщини поточного сезону Петряк забив 6 м’ячів з 71-го та віддав 11 результативних передач.  

     Читайте також: Сергій Ребров: уся команда «Ференцвароша» шокована рішенням Петряка
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