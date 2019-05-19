Українець Петряк не отримав чемпіонську медаль в Угорщині



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Іван Петряк ФФУ

Український півзахисник став чемпіоном Угорщини в складі «Ференцвароша»

Український півзахисник Іван Петряк не отримав золоту медаль за перемогу в чемпіонаті Угорщини в складі «Ференцвароша». Про це повідомила агентська компанія футболіста в мережі Інстаграм.

«Команда зібралася попрощатися з Іваном Петряком. Шкода, звичайно, що забивши третину всіх м’ячів у цей чемпіонський рік, ми залишилися без медалей», - говориться в повідомленні.

Іван Петряк, права на якого належали донецькому «Шахтарю», виступав за «Ференцварош» на умовах оренди. У клубі сподівалися викупити трансфер футболіста. Однак за кілька турів до завершення чемпіонату угорський «МОЛ-Віді» оголосив про підписання угоди з Петряком. У «Ференцвароші» залишилися вкрай незадоволеними рішенням українця.

У 28-ми поєдинках чемпіонату Угорщини поточного сезону Петряк забив 6 м’ячів з 71-го та віддав 11 результативних передач.