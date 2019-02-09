Українець Пустовий повернувся до складу «Барселони» і забив 6 кидків з 7-ми



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Артем Пустовий повернувся і видав класний матч BC Barcelona

Каталонці перемогли команду іншого українського центрового В'ячеслава Кравцова

Центровий збірної України Артем Пустовий повернувся до ротації «Барселони» вперше з середини січня, в матчі чемпіонату Іспанії, в якому його клуб вдома приймав «Фуенлабраду» капітана нашої національної команди В’ячеслав Кравцова.

Каталонці, які лідирують в турнірній таблиці, здобули впевнену перемогу з рахунком 106:76, а Пустовий, вийшовши у старті, відіграв 19 хвилин, набрав 15 очок (6/7 двоочкових, 3/4 штрафних), зробив 2 підбирання у захисті, 2 перехоплення та 1 передачу при 4 фолах, а його рейтинг ефективності склав 19 балів.

Кравцов увійшов у гру з лави, але зіграв більше за співвітчизника, провівши на майданчику 22 хвилини. За відведений ігровий час наш біґмен набрав 8 очок (3/6 двоочкових, 2/4 штрафних), зробив 2 підбирання та 2 блок-шоти при 1 втраті та 3 фолах (РЕ +4).

Цікаво, що на матчі був присутній парнер українців за національною збірною Олександр Липовий з грецького «Промітеаса», який виклав фото співвітчизників в Instagram.

Пустовий проти Кравцова в чемпіонаті Іспанії. Фото - Instagram Олександра Липового

Нагадаємо, Пустовий, Кравцов та Липовий потрапили до складу національної збірної України, яка 22 лютого в київському Палаці спорту у надважливому матчі прийматиме команду Чорногорії.

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Джерело: Федерація баскетболу України