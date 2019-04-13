Українець Святослав Михайлюк не зіграє в НБА до кінця сезону



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Святослав Михайлюк ClutchPoints

Захисник збірної України вибув через пошкодження

Захисник збірної України та «Детройта» Святослав Михайлюк не зіграє в НБА до кінця сезону.

Нашому баскетболісту прооперували лівий вказівний палець, інформує The Detroit News.

Очікується, що після відновлення Михайлюк повернеться на майданчик під час літнього міжсезоння.

Нагадаємо, Святослава Михайлюка після чотирьох сезонів в американській студентській лізі NCAA «Лейкерс» обрав на драфті минулого року. Згодом з українцем було укладено угоду. У лютому «Лейкерс» обміняв його в «Детройт».