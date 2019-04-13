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    Українець Святослав Михайлюк не зіграє в НБА до кінця сезону

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    Святослав Михайлюк - Українець Святослав Михайлюк не зіграє в НБА до кінця сезону
    Святослав Михайлюк
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    Захисник збірної України вибув через пошкодження

    Захисник збірної України та «Детройта» Святослав Михайлюк не зіграє в НБА до кінця сезону.

    Нашому баскетболісту прооперували лівий вказівний палець, інформує The Detroit News.

    Очікується, що після відновлення Михайлюк повернеться на майданчик під час літнього міжсезоння.

    Нагадаємо, Святослава Михайлюка після чотирьох сезонів в американській студентській лізі NCAA «Лейкерс» обрав на драфті минулого року. Згодом з українцем було укладено угоду. У лютому «Лейкерс» обміняв його в «Детройт».

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