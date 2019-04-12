Олексій Лень: хочу ще краще кидати триочкові



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Олексій Лень НБА

Центровий збірної України підбив підсумки сезону в НБА

Для центрового збірної України Олексія Леня сезон у НБА вже завершився. Його «Атланта» не пробилася в плей-оф.

На прес-конференції українець підбив підсумки першого для нього сезону в новому клубі після переходу з «Фінікса».

«Сезон видався чудовим. Ніколи ще не отримував стільки задоволення від баскетболу. Нам прогнозували 17-18 перемог, а ми здобули 29. У «Атланти» відмінна молодь. На кожному тренування я відпрацьовую триочкові. Я став часто забивати дальні кидки, то ж влітку планую ще більше працювати над цим аспектом гри», - зазначив українець.

Також наш центровий згадав про збірну України, у складі якої він зіграв у останньому відбірному циклі чемпіонату світу. «Ми не пробилися в фінальний турнір, але у збірної заплановані матчі в Китаї. Попередньо розмовляв з тренером і він хоче, щоб я приїздив до національної команди. Мені подобається грати в збірній. Це важливо для баскетбольної спільноти України», - додав Лень.

Джерело: Федерація баскетболу України