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    Українець Юрій Федечко – переможець відкритого Кубку Білорусі із сучасного п’ятиборства

    Водночас, Андрій Федечко показав другий підсумковий результат
    Вдалим виявився виступ українських п’ятиборців під час Відкритого Кубку Республіки Білорусь із сучасного п’ятиборства, який 17 січня завершився у Мінську. Юрій Федечко виборов золоту медаль, Андрію Федечку дісталося срібло, інформує офіційний сайт Федерації сучасного п’ятиборства України. Українцям не було рівних у фехтуванні:
    • Сьогодні, 17:40
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    Водночас, Андрій Федечко показав другий підсумковий результат

    Вдалим виявився виступ українських п’ятиборців під час Відкритого Кубку Республіки Білорусь із сучасного п’ятиборства, який 17 січня завершився у Мінську.

    Юрій Федечко виборов золоту медаль, Андрію Федечку дісталося срібло, інформує офіційний сайт Федерації сучасного п’ятиборства України.

    Українцям не було рівних у фехтуванні: Юрій став першим, а Андрій – другим.

    І навіть те, що вони не дуже вдало виступили у комбайні, не опустило їх у підсумковій класифікації.

    Юрій у підсумку набрав 1477 балів, Андрій – 1470, а Ярослав Радюк (Мінськ), який став третім, – 1460.

    Ще одному українцю Дмитру Балюку не вистачило 28 очок до третього місця. До десятки також потрапив Владислав Ридванський (восьмий рядок, 1420 балів).

    Білорусь сучасне п'ятиборство
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