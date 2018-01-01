Українець Юрій Федечко – переможець відкритого Кубку Білорусі із сучасного п’ятиборства
- Сьогодні, 17:40
-
Розсилка
Водночас, Андрій Федечко показав другий підсумковий результат
Вдалим виявився виступ українських п’ятиборців під час Відкритого Кубку Республіки Білорусь із сучасного п’ятиборства, який 17 січня завершився у Мінську.
Юрій Федечко виборов золоту медаль, Андрію Федечку дісталося срібло, інформує офіційний сайт Федерації сучасного п’ятиборства України.
Українцям не було рівних у фехтуванні: Юрій став першим, а Андрій – другим.
І навіть те, що вони не дуже вдало виступили у комбайні, не опустило їх у підсумковій класифікації.
Юрій у підсумку набрав 1477 балів, Андрій – 1470, а Ярослав Радюк (Мінськ), який став третім, – 1460.
Ще одному українцю Дмитру Балюку не вистачило 28 очок до третього місця. До десятки також потрапив Владислав Ридванський (восьмий рядок, 1420 балів).