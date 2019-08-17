Українець з НБА Михайлюк провів майстер-клас в Черкасах



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Святослав Михайлюк у Черкасах БК «Черкаські Мавпи»

Захисник збірної України ефектно завершив відпустку на батьківщині

Український захисник в НБА Святослав Михайлюк ефектно завершив канікули на батьківщині.

Декілька тижнів гравець «Детройт Пістонс» провів у рідних Черкасах. Він відвідував рідну школу, тренувався у рідному залі та спілкувався з рідними людьми. У суботу, 17 серпня, вихованець місцевого клубу організував один із найзнаковіших заходів в історії баскетбольної школи «Черкаських Мавп». Він провів дебютний особистий міні-кемп.

Сам двогодинний тренувальний процес був побудований для сімейного кола вихованців баскетбольної школи «Черкаських Мавп». Близько 100 дітей з різних юнацьких команд нашого клубу взяли участь у цій зустрічі, яка відбулася у ПС «Будівельник».

Головний організатор спортивного свята заручився підтримкою усієї основи «Черкаських Мавп», яка розпочала підготовку до нового сезону у Черкасах. Легіонери, старожили клубу, молоді гравці тренери та навіть персонал клубу – усі були задіяні у масштабному тренувальному процесі.

На початку зустрічі діти почули невелику промову від Святослава Михайлюка та головного тренера !Черкаських Мавп» і одного з організаторів кемпу – Максима Міхельсона.

"Ідея організувати подібний кемп виникла уже давно. На сьогодні Святослав гравець НБА та живий приклад того, як своєю роботою та наполегливістю можна досягнути успіху і вирости з хлопця з мрією в гравця НБА, Євроліги чи Суперліги. Дуже сподіваюся, що подібні кемпи будуть доброю сімейною традицією школи «Черкаських Мавп». Сьогодні нам допоможе основа команди, яка спробує передати свій досвід, уміння та знання вам», - сказав Максим Міхельсон.

Під час кемпу кожен з його учасників отримав футболку з рук самого Михайлюка. Подарунок виглядав не лише, як ігрова форма, а фактично як сувенір від гравця НБА.

Усі учасники міні-кемпу були розбиті на десять груп. Кожна з них мала свою стартову базу, до прикладу це “база дріблингу”, “база фізпідготовки”, “база центрових”. За кожну із баз відповідали гравці основи “Черкаських Мавп”. Повний контроль за виконанням та навчання нових елементів – такими були головні завдання для баскетболістів.