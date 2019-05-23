Українка Калініна вчетверте програла росіянці у півфіналі кваліфікації Roland Garros



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На цьому Roland Garros для Ангеліни Калініної завершився Великий теніс України

Ангеліна мала гарні шанси на перемогу

152-га ракетка світу Ангеліна Калініна не змогла вийти у фінал кваліфікації другого в 2019 році турніру із серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції (покриття - ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).

У другому колі українка програла 120-ту тенісистці світу Анні Блінковій із РФ - 6:3, 3:6, 2:6.

Матч тривав дві години. Попередніх три поєдинки росіянці Ангеліна програла. На цей раз шанси на реванш виглядали цілком реальними. Калініна впевнено виграла перший сет і вела 3:1 у другому. Однак потім було п'ять програних геймів поспіль. Вирішальну партію Ангеліна теж почала ліпше - з рахунку 2:0. Однак надалі наша тенісистка знову поступилася шістьма геймами, а разом з ними програла й матч.

За вихід в основну сітку Блінкова посперечається з переможницею пари Юлія Глушко (Ізраїль, WTA №139) - Робін Андерсон (США, WTA №177).

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